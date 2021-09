Net als voorganger Julian Nagelsmann is de nieuwe Amerikaanse coach van RB Leipzig, volgende dinsdag tegenstander van Club Brugge in de Champions League, een lefgozer. Maar Jesse Marsch staat wel garant voor een totaal andere aanpak.

Afgelopen zomer vond er een heuse uittocht plaats in Leipzig, want in het spoor van succestrainer Julian Nagelsmann (34) - die voor 25 miljoen euro werd weggehaald door Bayern München - volgden ook de vaste assistenten Xaver Zembrod en Dino Toppmöller (ex-RE Virton), videoanalist Benjamin Glück, teampsycholoog Maximilian Pelka en teammanager Timmo Hardung de weg naar de Säbener Strasse. Nadat eerder met Dayot Upamecano de baas van de defensie vertrok, realiseerde de Rekordmeister eind augustus nog een tweede klap met de overgang (voor 'slechts' 15 miljoen euro) van aanvoerder Marcel Sabitzer (27), de Oostenrijkse middenvelder en sterkhouder van Leipzig. De kapiteinsband werd ondertussen overgenomen door de Hongaarse doelman Péter Gulácsi (31). Plotsklaps daalde de marktwaarde van de spelerskern bij RB Leipzig ten opzichte van 1 februari - mede door het vertrek van Ibrahima Konaté naar Liverpool - met 8,4 procent op 7 september, van 552,18 naar 505,55 miljoen euro. In de Bundesliga zijn enkel Bayern München (852,40) en Borussia Dortmund (565,55) meer waard. 'Ons doel dit seizoen? Gewoon alles geven!' Dit korte antwoord gaf Jesse Marsch (47) begin september aan de Duitse pers, in de aanloop naar de kraker tegen Bayern München (zwaar 1-4-verlies). 'Ik stelde ook geen veto toen bekend geraakte dat zij Sabitzer wilden overnemen. Het gaat hier om een grote club. Ik begrijp volkomen wanneer die jongens zeggen dat met zo'n transfer een droom uitkomt. Voor ons verandert het ook weinig. Wij beschikken over een goed team, waarmee we hoge doelen mogen en moeten nastreven.' Vol verwachting kijkt Marsch uit naar het potentieel van Ilaix Moriba (18), de Spaans-Guinese centrale middenvelder die voor 16 miljoen euro werd opgehaald bij Barcelona. 'Een persoonlijkheid, maar een jongen die niet naar hier komt met een groot ego. Zeer professioneel ingesteld, bijzonder rijp voor zijn leeftijd. Een toptalent.' Het bijna kinderlijke enthousiasme tekent de mentaliteit van de Amerikaan, die na twee titels met het Oostenrijkse RB Salzburg bezig is met zijn volgende stap in het imperium van de energiedrankenproducent. De voormalige middenvelder van Princeton Tigers, DC United, Chicago Fire en Chivas USA tekende afgelopen zomer tot 2023 in Leipzig, waar hij tussen juli 2018 en juni 2019 als rechterhand van Ralf Rangnick de knepen van het vak leerde. Eerder stond Marsch tussen januari 2015 en juli 2018 aan het roer van New York RB, waar hij werd uitgeroepen tot MLS Coach van het Jaar. Marsch is een buitenbeentje. In 2013 maakte hij met zijn echtgenote Kim en drie kinderen nog een wereldreis van zes maanden. Hij heeft ook zijn eigen stijl van leiding geven, in een sfeer van openheid. Oliver Mintzlaff, de voorzitter van de raad van bestuur, wordt aangesproken met 'Hi Oliver'. De Amerikaan gruwelt ervan om de U-vorm te hanteren, waardoor hij als zeer toegankelijk en benaderbaar overkomt. Nabijheid, plezier en vrijheid zijn zijn kernbegrippen, in plaats van afstand, discipline en (te) veel regels. Maar ook qua voetbal heeft de nieuwe coach zijn overtuigingen. Als lefgozer volgt hij liever de koers van Rangnick ( press heavy, turbovoetbal, herovering van de bal binnen de acht seconden, een doelpoging liefst binnen de volgende tien tellen) dan van Nagelsmann (langdurig balbezit, meer aandacht voor de opbouw en de controlerende middenvelders als rustpunt). Dat leidt tot een radicale stijlbreuk bij RB Leipzig. 'In mijn ogen is tactiek het meest overschatte woord van het moderne voetbal', opperde Marsch in Kicker. 'Strategie, daar moet het vooral over gaan. Om ons spel te brengen hebben we een methode nodig.' De Amerikaan treedt zelf niet zo graag op de voorgrond. Marsch spreekt dan ook nooit over 'mijn team', maar wel over 'onze groep'. Hij ziet zichzelf ook minder als een coach maar eerder als een gangmaker. Marsch noemt onbaatzuchtig leiderschap de inspanning om spelers klaar te stomen tot leiders en om groepspersoonlijkheid te creëren. 'De rol van een leider is een duidelijk plan te hebben, dat over te brengen, maar vervolgens ook de jongens de kansen geven om het allemaal zelf uit te voeren', verwijst hij naar het belang van duidelijke communicatie, persoonlijkheid en mentaliteit.'Jesse kent ons DNA als geen ander en heeft zich onze speelstijl eigen gemaakt', blijft ook Oliver Mintzlaff vol achter de keuze van Marsch staan. De Amerikaan besloot begin mei al Péter Gulásci en Emil Forsberg - met wie hij eerder samenwerkte - op te zoeken voor een diepgaand gesprek, waarin de verzuchtingen van de spelersraad naar voren kwamen. Zij maken daar deel van uit, samen met Willi Orban, Kevin Kampl, Marcel Halstenberg en Yussuf Poulsen. Hij vloog naar Amsterdam om Ajaxspits Brian Brobbey (19) te overtuigen dat hij hem individueel nog beter zal maken. Maar evenzeer trok Marsch naar de revaliderende Mohamed Simakan (21) in Oostenrijk, om te polsen naar zijn inzetbaarheid. Of stond hij voortdurend in contact met toptarget André Silva (25), de Portugese spits die begin juli voor 23 miljoen euro van Eintracht Frankfurt (28 goals en 5 assists in 32 duels) naar RB Leipzig werd geloodst. Verstoppertje spelen hoort niet bij zijn manier van denken en werken. 'In Duitsland hoor ik constant spreken over druk', zegt hij. 'Maar tijdens mijn volledige spelersloopbaan in de States werd geen enkele keer dat begrip gebruikt. En in de NBA hoorde ik Michael Jordan of andere topsporters nooit zeggen dat de druk te groot bleek. Druk is niet van belang. Het blijft gewoon iets wat je er zelf van maakt. Wij vertrekken zonder angst en gaan altijd op volle kracht naar voor. Ik heb geen probleem met grote doelen. Natuurlijk is dat de titel winnen. In de sport streef je altijd naar het hoogste.'