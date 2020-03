RB Leipzig en Atalanta Bergamo hebben zich dinsdagavond als eerste twee teams geplaatst voor de kwartfinales van de Champions League. Beide teams verzilverden hun goede uitgangspositie.

Leipzig won - na de 0-1 zege in de heenmatch - het terugduel tegen Tottenham Hotspur met 3-0. Atalanta Bergamo won dankzij vier goals van Josip Ilicic met 3-4 bij Valencia. De wedstrijd ging achter gesloten deuren door omwille van de verspreiding van het coronavirus. Atalanta had de heenwedstrijd in Lombardije met 4-1 gewonnen.

Voor zowel Leipzig als Atalanta - debutanten in de knock-outfase van de Champions League - is het hun eerste kwartfinale in het kampioenenbal.

Tottenham, met Toby Alderweireld in de basis en Jan Vertonghen de hele wedstrijd op de bank, zag de kwalificatie al snel wegglippen in Leipzig. Twee goals van Sabitzer (10. en 21.) brachten de Duitsers vroeg in de wedstrijd in een zetel. Tottenham kon daar weinig tegenoverzetten. In het slot legde invaller Forsberg (87.) met zijn eerste baltoets de 3-0 eindstand vast.

In Valencia zette Atalanta meteen de toon. Ilicic werd na drie minuten neergehaald in de zestien en zette de elfmeter zelf om, 0-1. Het bleek voor de Sloveen het begin van een droomavond. Valencia stribbelde in een kil Mestalla wel tegen en scoorde via Gameiro (21. en 51.) twee keer, maar tussendoor had ook Ilicic (43.) zijn tweede treffer gescoord, opnieuw vanaf de stip.

Torres (67.) zorgde met een knap wippertje voor de 3-2, maar dan maakte Ilicic nog eens zijn borst nat. Met twee veldgoals (71. en 82.) bezorgde hij de bezoekers alsnog de zege, 3-4. Timothy Castagne bleef bij Atalanta de hele wedstrijd op de bank, Ruslan Malinovskyi (ex-Genk) viel twaalf minuten voor tijd in.

Woensdagavond staan met Liverpool-Atlético Madrid en PSG-Dortmund de derde en vierde achtste finale in het kampioenenbal op het programma. Liverpool moet een 1-0 nederlaag uit de heenwedstrijd ophalen. PSG, dat ook achter gesloten deuren speelt, verloor met 2-1 in Dortmund.

