Elke dag neemt Sport/Voetbalmagazine een buitenlandse topclub onder de loep. We kijken even terug op het voorbije seizoen en blikken vooruit naar de uitdagingen in de toekomst. Vandaag: RB Leipzig.

Sterke en zwakke punten

Een vierde plaats in de competitie, de Duitse beker na twee verloren finales in de afgelopen drie jaar en de halve finale in de Europa League: RB Leipzig heeft vooral dankzij die bekerwinst een mijlpaal bereikt in zijn geschiedenis. Een polariserend en omstreden project wordt na dertien jaar in de Bundesliga langzamerhand geapprecieerd. Natuurlijk beschikt RB Leipzig over financiële middelen waarvan vele clubs alleen maar kunnen dromen, maar ze gaan er veel beter mee om dan andere verenigingen die dezelfde financiële injectie krijgen. De filosofie om jonge spelers aan te trekken en ze de kans geven zich te ontwikkelen, destijds geïnstalleerd door Ralf Rangnick, werd ook tijdens deze voetbaljaargang doorgevoerd. Waarbij het geraamte van de ploeg blijft bestaan uit zes basisspelers die al sinds 2015 bij de club spelen.RB Leipzig speelde dit seizoen een ontgoochelende heenronde en stond begin december onder de Amerikaanse trainer Jesse Marsch op de elfde plaats. Duidelijk in zijn filosofie was alleen de onduidelijkheid. Marsch werd ontslagen en vervangen door Domenico Tedesco. Die legde offensieve accenten, spelers die met een vormcrisis worstelden veerden plots op. Zo begon RB Leipzig aan een spectaculaire terugronde. De successen en vooral dan de overwinning in de beker zullen de verwachtingen doen toenemen. Maar de kloof met Bayern München blijft gigantisch, terwijl het de bedoeling van de club was om op termijn met de Beierse grootmacht te duelleren. In 2020/21 deed RB Leipzig dat heel even, het finishte uiteindelijk als tweede. In die zin is de vierde plaats van nu een achteruitgang, maar de bekerwinst compenseert alles en zet de hele regio in vuur en vlam.Domenico Tedesco kreeg bij RB Leipzig de kans zich te rehabiliteren nadat hij eerder bij Schalke 04 was ontslagen. Velen hadden vragen bij zijn komst, maar de Duitse Italiaan snoerde critici de mond. Hij bevrijdde de spelers die zaten opgesloten in een tactisch harnas. Hij richtte de ploeg weer op toen de uitschakeling in de halve finale van de Europa League, tegen Glasgow Rangers, heel hard aankwam. Een paar dagen later won RB Leipzig met 4-0 van FC Augsburg.De sprong die de club dit seizoen onder Domenio Tedesco maakte is al even opmerkelijk als het gegeven dat de spelers meteen in zijn verhaal meegingen. Tedesco speelde vaak met drie verdedigers en legde de focus telkens weer op de aanval. Het is de weg die verder zal bewandeld worden.Christopher Nkunku is de enige speler die ook onder Jesse Marsch functioneerde, maar na de komst van de nieuwe trainer zette hij nog een stap vooruit. Nkunkukwam medio 2019 voor 13 miljoen euro van Paris Saint-Germain en is nu al een veelvoud van dit bedrag waard. Het contract van de Fransman loopt tot 2025. Nkunku maakte op 25 maart 2022 tegen Ivoorkust zijn interlanddebuut. In de Bundesliga maakte hij 20 doelpunten en internationaal trad hij helemaal in de schijnwerpers in de met 6-3 verloren wedstrijd voor de Champions League op Manchester City. Nkunku maakte de drie goals voor Leipzig.Continuïteit is hier het sleutelwoord. RB Leipzig wil zich, in tegenstelling tot vorig seizoen, gedeisd houden op de transfermarkt en iedereen van de huidige kern verder aan zich binden. Het trok dusver alleen doelman Janis Blaswich aan. De Duitser speelde de afgelopen vier seizoenen in Nederland bij Heracles Almelo. Blaswich wordt in Leipzig de nummer twee, achter de Hongaarse international Peter Gulacsi. Kennelijk wil RB Leipzig zich qua doelmannen tijdig wapenen voor de toekomst: het trok ook al Maarten Vandevoordt van KRC Genk aan. Zij het pas vanaf midden 2024.