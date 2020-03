Een 0-1-voorsprong moet Timo Werner met zijn ploegmaats verdedigen in de Champions League tegen een offensief onthoofd Tottenham van José Mourinho.

De Hongaarse doelman Péter Gulácsi (29) beseft als geen ander de ernst. 'Deze wedstrijd is voor ons de belangrijkste afspraak van dit seizoen.' Een logische redenering, want elf jaar geleden werd RB Leipzig pas opgericht en het kan nu bij plaatsing proeven van een mijlpaal in de clubgeschiedenis. Maar om zijn plaats bij de kwartfinales te veroveren, zal de ploeg van coach Julian Nagelsmann een hoger niveau moeten halen dan de afgelopen twee competitieduels in de Bundesliga. Tegen Bayer Leverkusen (1-1) en VfL Wolfsburg (0-0) kwamen de Roten Bullen niet verder dan twee gelijkspelen. Gelukkig kan de 32-jarige Nagelsmann rekenen op de terugkeer van de fysiek sterke centrale verdediger Dayot Upamecano (21), die in de heenwedstrijd in Londen geschorst was. Hij komt weer aan de zijde te staan van de uitstekende en betrouwbare Welshman Ethan Ampadu (19), die wordt gehuurd van Chelsea, en de laatste tijd duidelijk zijn talent laat zien.Voor de rest worden weinig wijzigingen verwacht bij RB Leipzig in vergelijking met de match in het Tottenham Hotspur Stadium. Toen pakte Nagelsmann uit met een 3-4-3-veldbezetting, waar de Spurs bijzonder veel moeilijkheden mee ondervinden. Ondanks wat spierproblemen wordt er gehoopt dat Timo Werner (24) fit raakt en net als in de heenwedstrijd zijn torinstinct kan tonen. De 29-voudig Duits international wordt in de sensatiepers in eigen land al volop in verband gebracht met Liverpool voor volgend seizoen, waar vooral Jürgen Klopp in de ban raakte van zijn explosiviteit in combinatie met zijn koelbloedigheid voor doel.Dat is momenteel dan weer de hoofdvraag bij Tottenham: wie gaat de doelpunten maken? José Mourinho kan immers geen beroep doen op Harry Kane, Heung-Min Son en nu ook Steven Bergwijn. Verder zitten ook nog middenvelder Moussa Sissoko, linksachter Ben Davies en verdediger Juan Foyth in de lappenmand. 'We raken eraan gewend', reageerde de Portugese manager vrij moedeloos op het nieuws. 'Mentaal waren we meer van slag door die eerdere letsels. Die nieuwe uitvallers, dat kan er dan ook nog wel bij. Hoe we twee keer gaan scoren zonder Kane, Son en Bergwijn? Er zijn veel manieren om te scoren. Maar we hebben geen box sharks in ons team: spelers die bloed ruiken in het strafschopgebied. Daardoor is het lastig om veel te scoren, ook als we dominant voetbal brengen. Defensief zorgt dat ook voor veel druk, want één fout kan fataal zijn.'Toch eindigt The Special One, die met Tottenham achtste staat in de Premier League maar ook al werd uitgeschakeld in de FA Cup, met een positieve noot. 'Ik geloof sterk in mijn jongens en hun kwaliteiten. Zij begrijpen de situatie waarin we nu verkeren. Wij moeten er vol voor gaan en elk individu dient een geweldige prestatie te leveren. Want ik denk niet dat Tottenham de enige club wordt waar ik niets zal winnen.'