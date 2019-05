Voor het eerst plaatste de ploeg van interim-coach Ralf Rangnick zich voor de bekerfinale. Ook het CL-ticket ligt via de derde plaats in de Bundesliga al vast.

'Zesenhalf jaar geleden speelden we nog in vierde klasse', verklaarde Ralf Rangnick (60) na de 1-3-zege in de DFB Pokal bij tweedeklasser Hamburger SV. 'En nu, tijdens ons derde seizoen op het hoogste niveau, maken we kans op een eerste trofee. Vandaag stonden er in onze basiself zeven profs die met mij drie jaar geleden promoveerden. Ik kan daarom alleen maar mijn hoed afnemen voor onze ontwikkeling als club en als team.'

RB Leizpig zet dus zijn opmars verder. Uiteraard dankzij de miljoenen van Dietrich Mateschitz, die met zijn energiedrankenbedrijf ook voetbalfilialen heeft in Salzburg en New York. Maar de vleugels aan het imponerende spel van Leipzig worden gegeven door Rangnick. De voetballeraar maakt trouwens komende zomer plaats voor Julian Nagelsmann (31), wiens komst (tot 2023) al op 21 juni vorig jaar bekend werd gemaakt.

Op 11 mei staat in de Duitse competitie met Leipzig-Bayern al een voorproefje op het programma. Veertien dagen later staan beide teams in het Olympisch Stadion van Berlijn tegenover elkaar voor een echte trofee. Rangnick, sinds 2012 sportief directeur, installeerde alvast een ijzersterke verdediging, die de minste tegentreffers incasseerde dit seizoen in de Bundesliga. Maar zijn ploeg bezorgt met haar kenmerkende offensieve tempoversnellingen via het opportunisme van Timo Werner en Yussuf Poulsen elke tegenstander angstzweet.

Via manager Oliver Mintzlaff onderscheidt Leipzig zich door zijn planmatigheid, een goed uitgekiende scouting - zoals Tyler Adams als opvolger voor Naby Keïta (voor 60 miljoen euro naar Liverpool) - en een duidelijke spelvisie. Nagelsmann moet ervoor zorgen dat de talentvolle profs zich verder ontwikkelen. Bayern München en Borussia Dortmund krijgen er met RB Leipzig gegarandeerd een extra titelconcurrent bij.