De Duitsers leggen 22 miljoen euro op tafel voor de 24-jarige Noorse aanvaller, die stormachtig debuteerde bij KAA Gent en vorig seizoen topschutter werd in Turkije.

Alexander Sørloth heeft dus zijn toptransfer beet. Eerder had hij onder de hoede van Jess Thorup (ex-KAA Gent) bij het Deense FC Midtjylland zijn inbreng - 10 goals in 19 duels - in de titel in het seizoen 2017/18, wat hem in januari 2018 een overgang naar Crystal Palace opleverde (prijs: 9 miljoen euro). In het voorjaar van 2019 leende de Engelse club hem uit aan KAA Gent, waar Thorup toen coach was. Sørloth begon er als een wervelwind maar door wat blessureleed scoorde hij slechts 4 keer in 19 wedstrijden. En de Buffalo's konden de zware huur (naar verluidt 350.000 euro) niet langer ophoesten. Vorig seizoen brak hij helemaal door bij het Turkse Trabzonspor, waar hij ook op uitleenbasis voetbalde. Met 24 doelpunten in 34 duels werd hij topschutter in de Süper Lig en loodste hij zijn werkgever naar de tweede plaats na de verrassende kampioen Basaksehir.Bij RB Leipzig krijgt Alexander Sørloth wel een zware opdracht: de zoon van oud-prof Göran moet er immers Timo Werner (naar Chelsea) vervangen. Een verbintenis tot 2025 duidt wel op het grote vertrouwen in de 1,95 meter grote spits.De Duitse vicekampioen RB Leipzig hengelde al enige tijd naar zijn diensten. Het was ook snel duidelijk dat ook Alexander Sørloth die overgang zag zitten, want zijn nieuwe werkgever is rechtstreeks geplaatst voor de poulefase van de Champions League. Maar het Turkse Trabzonspor, dat sinds augustus 2019 de Noor voor 375.000 euro huurde van Crystal Palace, wilde zijn sterspeler en topschutter niet zomaar laten vertrekken. De huurovereenkomst liep normaliter ook dit seizoen nog door.Een en ander leidde tot wrevel bij de Noorse spits. Toen het team van Julian Nagelsmann begin september een eerste bod plaatste en Trabzonspor daarmee niet meteen instemde, was Sørloth plots onvindbaar.Uiteindelijk werd met alle partijen een akkoord gevonden. De oplossing voor de complexe situatie was om de transferrechten te splitsen, waardoor zowel Crystal Palace als Trabzonspor elk 11 miljoen euro incasseerden. RB Leipzig betaalt dus ruim 22 miljoen euro voor de Noor, die daarmee de duurste aankoop van de zomer is en de op een na duurste in de clubgeschiedenis. Enkel voor Naby Keïta (seizoen 2016/17, RB Salzburg, 29,75 miljoen euro) werd er meer betaald.De Roten Bullen openden de Bundesliga vorig weekend met een 3-1-overwinning op 1.FSV Mainz 05, waarbij in de 3-4-2-1-veldbezetting in de rug van diepe aanvaller Yussuf Poulsen met Emil Forsberg en Dani Olmo twee beweeglijke offensieve krachten opereerden. Komende zaterdag is er al de moeilijke verplaatsing naar het aanvallende getinte Bayer Leverkusen van de Nederlandse trainer Peter Bosz, waar ook Patrick Schick sinds 8 september speelt. De Slovaak geraakte vorig seizoen nog aan 10 doelpunten in 22 wedstrijden bij RB Leipzig.