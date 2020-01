Elke zaterdag berichten we in De tuin van Eden over de belevenissen van Hazard bij Real Madrid. Deze week: tridentes en de wederopstanding.

Elf tridentes probeerde Zinédine Zidane dit seizoen al uit, dat berekende de Spaanse sportkrant Marca afgelopen week. Het is nog altijd zoeken naar de opvolgers van de fameuze BBC (Bale-Benzema-Cristiano) die er jarenlang de dienst uitmaakte en die de tegenpool was van de MSN (Messi-Suárez-Neymar) bij Barça. Sinds dit seizoen is dat, met Griezmann erbij, de GSM, maar door de blessure van Suárez is het ook voor Quique Setién puzzelen vooraan.

Ook Zidane is noodgedwongen een verwoed puzzelaar geworden. Door de twee blessures van Hazard - begin dit seizoen en van eind november tot nu - en de wisselvallige vorm van Gareth Bale probeerde hij voorin vaak nieuwe trio's uit. Met één constante: Karim Benzema. De 32-jarige Franse Algerijn, door Hazard recent omschreven als 'de beste spits ter wereld', is een certitude op het wedstrijdblad.

Een fitte Hazard heeft ook steevast zijn plaats voorin. Alleen voor de derde tand is het drummen. De meest gebruikte tridente is, verrassend genoeg, Rodrygo-Benzema-Hazard. Gareth Bale is in de aanvallershiërarchie gezakt naar de vijfde plaats; hij wordt zelfs nog voorafgegaan door Vinícius Junior.

Zidane speelt ook niet altijd in een 4-3-3. In Camp Nou (0-0) zette hij alleen Bale en Benzema voorin. En voor de twee supercupwedstrijden in Saudi-Arabië (2-0 tegen Valencia en 0-0 tegen Atlético) moest hij Hazard, Bale én Benzema missen door blessures. Daar opteerde hij voor een versterkt middenveld met Kroos, Modric, Casemiro, Isco en Valverde, en met Luka Jovic alleen in de punt. Met het gekende resultaat.

Training met bal

Terwijl de Spaanse pers vorige week nog pessimistisch berichtte over de revalidatie van Hazard - er werd zelfs geschreven dat hij pas terug fit zou zijn tegen de CL-wedstrijd tegen Manchester City op 26 februari - is de teneur deze week helemaal omgeslagen.

'Marco Asensio en Eden Hazard verschijnen op de training bij Real'

'Goed nieuws voor Real Madrid: Asensio en Hazard doen al looptrainingen met hun voetbalschoenen aan'

'Hazard raakt al een balletje op de terreinen van Valdebebas'

De wedstrijd van zondagavond op Real Valladolid komt zeker te vroeg, maar de vraag die zich nu opdringt, is of Hazard niet klaar zou kunnen zijn voor de Madrileense derby op zaterdag 1 februari om 16 uur in het eigen Bernabéu. De komende dagen moeten duidelijkheid brengen.

