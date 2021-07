De Rode Duivels zullen dit jaar geen Europees kampioen worden. 'De overheersende gevoelens bij mij zijn droefheid en teleurstelling voor mijn groep die zich vanaf het begin heeft ingezet en zeer betrokken is geweest', reageerde bondscoach Roberto Martinez op de persconferentie na afloop.

'Na al dat werk verdienden de spelers deze uitschakeling niet', zei de Spanjaard. 'Maar vanavond troffen we een heel goed Italiaans team. De kleine details maakten het verschil. Ik denk dat onze tegenstander zich in de eerste helft goed aan ons spel heeft aangepast.'

'We toonden veel concentratie en goede bedoelingen na de pauze, maar we konden dat tweede doelpunt niet maken', vervolgde Martinez. 'Ik ben niet teleurgesteld, omdat mijn spelers niet gefaald hebben met hun ingesteldheid. Ik ben erg triest voor hen.'

Over zijn toekomst wilde Martinez weinig kwijt. 'Dit is een heel moeilijk moment, ik denk alleen aan de nederlaag en het feit dat we naar huis moeten. Mijn spelers deden alles wat ze konden Nu is de tijd om te analyseren, maar het verdriet en de teleurstelling spoken nu in mijn hoofd. Voetbal kan wreed zijn.'

'Doku gegroeid'

'Italië is gegroeid in dit toernooi, ze zitten in een positieve spiraal en hebben vertrouwen', zei de Spanjaard nog. 'Zij begonnen beter aan de wedstrijd en dat maakte het verschil. Ze verdienen het om door te gaan en ik wens ze geluk voor de toekomst. We moeten deze trieste gevoelens samen delen en van deze ervaring leren.'

Martinez moest het stellen zonder Eden Hazard, die afgelopen zondag tegen Portugal geblesseerd uitviel en niet op het wedstrijdblad stond. 'Het is natuurlijk geen voordeel om zonder Eden te moeten spelen. Kevin De Bruyne was voorbeeldig en klaar om het team te helpen. Ik denk dat we goed met de situatie rond de geblesseerden zijn omgesprongen dit toernooi.'

De Spanjaard sprak ook over Jérémy Doku, die startte in de plaats van Eden Hazard en een prima prestatie neerzette. 'Hij is echt gegroeid tijdens dit toernooi. Hij heeft de laatste drie dagen laten zien dat hij klaar is om te spelen. Hij heeft echt energie en leek nooit op een jonge speler. Alleen spelers met uitzonderlijke kwaliteiten kunnen doen wat hij deed.'

De Bruyne: 'Mirakel dat ik kon spelen'

Kevin De Bruyne wist de uitschakeling op het EK voetbal vrijdag met de Rode Duivels tegen Italië opvallend goed te relativeren. 'Ik zat met een scheur in de ligamenten. Het is al een mirakel dat ik kon spelen', klonk het.

'Dit is een teleurstelling, maar aan de andere kant denk ik dat we alles geprobeerd hebben', begon De Bruyne zijn analyse. 'Zij scoorden minstens één fantastisch doelpunt, bij de eerste tegengoal maakten we misschien een klein foutje. De tweede helft was iets beter en we hadden nog een paar kansen, maar de bal is er niet ingegaan en dat is jammer.'

De Bruyne liep er niet bepaald extreem ontgoocheld bij na de wedstrijd. 'Het is altijd een teleurstelling als je eruit ligt en voor mij persoonlijk zijn het hele rare weken geweest, maar ik kan alleen maar bedankt zeggen aan de medische staf', zij hij. Het enkelprobleem van de spelverdeler bleek dan toch behoorlijk ernstig. 'Ik zat met een scheur in de ligamenten en er was zeer zeker schade aan mijn enkel, dus het feit dat ik kon spelen, was al een mirakel op zich. Ik voelde heel veel druk om te spelen en ik heb aan de medische staf gevraagd om er alles aan te doen en het is mooi dat dat gelukt is.'

Is dit nu het einde voor deze lichting Rode Duivels? 'De jeugd kan ons helpen op de volgende toernooien', weet De Bruyne. 'We zijn op de laatste vier toernooien telkens in de top acht geëindigd. Behalve tegen Wales destijds zijn we geen enkele keer vernederd. Het kwam altijd op minieme verschillen aan en vandaag was dat een klein verschil in ons nadeel. Of ik dan voldaan ben? Je bent nooit voldaan als je niet wint, maar ik bekijk het langs vele kanten, wetende wat er de laatste vijf maanden is gebeurd. Ik heb geprobeerd om alles te doen voor de ploeg.'

