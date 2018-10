Real Betis verbreekt record Barcelona

Afgelopen weekend won Real Betis met 1-0 van Leganés. Het had in de wedstrijd een balbezit van 82,51 procent. Sinds die data bijgehouden worden in het seizoen 2008/09, heeft geen enkele ploeg een zo hoog percentage balbezit gehad in de Primera División.

De groen-witten van coach Quique Setién verbreken daarmee het record dat op naam stond van het FC Barcelona van Pep Guardiola in 2010/11. Toen had Barça 82,22 procent balbezit in de met 2-1 gewonnen wedstrijd tegen Levante.

Tussen de groten

Sinds Quique Setién in de zomer van 2017 neerstreek in Sevilla, domineert zijn ploeg het merendeel van de matchen. Dit seizoen kan Real Betis zelfs zijn voet zetten naast de grote clubs in Europa. In de vijf grote Europese competities hebben alleen Manchester City (67,3 procent) en FC Barcelona (66,2) gemiddeld meer balbezit dan Real Betis (64,9). De ex-club van Alejandro Pozuelo doet daarmee beter dan pakweg Bayern München (64,5), Real Madrid (63,8) en Chelsea (63,1).

Hoewel het balbezit doorgaans uitmondt in een resem doelkansen, staat de teller van Real Betis in La Liga voorlopig op slechts 5 doelpunten na 7 wedstrijden.

Aan de andere kant incasseerde het ook slechts 5 goals. Met twaalf punten staat het toch op een mooie gedeelde vierde plaats in de competitie staat, samen met Atlético Madrid.

Europees

Real Betis, dat Europees nooit verder geraakte dan een kwartfinale, komt dit seizoen uit in de poulefase van de Europa League. Het zit in een groep met AC Milan, Olympiacos Piraeus en het Luxemburgse Dudelange.

In zijn eerste poulewedstrijd in Griekenland kwam Real Betis niet verder dan een droge 0-0, maar ook daar spraken de statistieken voor zich. Het team van Setién had 69 procent balbezit en kwam tot 13 doelpogingen.

Donderdag komt Dudelange op bezoek. De Luxemburgers mogen zich opmaken voor een avondje achter de bal aanhollen...