Real Madrid zet zaterdag in eigen huis tegen Elche op de 27e speeldag van de Spaanse Liga zijn jacht op koploper Atlético Madrid verder. Trainer Zinédine Zidane rekent daarvoor mogelijk op Eden Hazard, die weer fit is na een blessure.

Hazard liep begin februari een spierblessure op in zijn linkerdijbeen. Sindsdien kwam de aanvoerder van de Rode Duivels niet meer in actie. Door blessureleed en een besmetting met het coronavirus speelde Hazard dit seizoen nog maar 13 wedstrijden. Ook het vorige seizoen zag hij grotendeels in het water vallen door meerdere blessures. Maar nu lijkt de winger dicht bij een terugkeer op het wedstrijdveld te staan.

'Eden is weer fysiek en mentaal honderd procent in orde', zei Zidane vrijdag op een persmoment. 'Hij heeft zijn blessures en pijntjes overwonnen. Ik heb er een goed oog in en hoop dat hij kan spelen. Ons idee is dat hij minuten zal krijgen.'

Hazard sukkelde in Madrid van de ene kwetsuur in de andere, maar Zidane denkt niet dat het blessureleed sporen nalaat bij de Belg. 'Het klopt dat hij blessures heeft gehad. Voor hij naar Real kwam was hij nooit zwaar geblesseerd, maar hier heeft hij geregeld kwaaltjes. Maar Eden blijft een topper en als hij zich goed voelt, zal hij een indrukwekkend rendement halen. Als een speler niet honderd procent is, wordt het moeilijk. Maar hij gaat bij ons nog heel veel goeds doen.'

Zidane ging ook even in op opvallende geruchten rond Cristiano Ronaldo. De 36-jarige Portugees ligt bij Juventus onder vuur, en her en der klinkt dat hij terug zou kunnen keren naar Real, waar hij tussen 2009 en 2018 erg succesvol was. 'Iedereen weet wat Cristiano betekende voor Real, wat hij hier heeft neergezet en de genegenheid die we voor hem voelen. Maar vandaag voetbalt hij nog voor Juventus. Er worden veel zaken gezegd, maar ik kan daarover niets vertellen.'

Volgende week dinsdag ontvangt Real Atalanta voor de terugmatch van de achtste finales van de Champions League. Het team van Zidane won de heenmatch met 0-1.

