Drie vragen over de eindfase in La Liga aan Steve Van Herpe, die voor Sport/Voetbalmagazine het Spaanse voetbal volgt.

1. Is de strijd om de titel spannender in de Spaanse competitie dan in de Bundesliga?

'Jazeker. Het wordt een onderonsje tussen FC Barcelona en Real Madrid, maar het gaat er nog om spannen. Beide teams hebben dit seizoen al wat steken laten vallen. Barça was in de competitie thuis quasi ongenaakbaar - alleen tegen Real Madrid won het niet - maar ging uit te vaak de mist in. In dertien uitmatchen haalde het maar 18 punten, op een mogelijk totaal van 39. Dat is dus minder dan 50 procent.'

'Onder Quique Setién speelde Barça drie uitwedstrijden in de competitie. Daarin pakte het 3 op 9. Verliezen op Valencia (2-0) en Real Madrid (2-0) is geen schande, maar het is duidelijk dat dat straks beter moet. Nu, de vraag is ook in hoeverre het verschil tussen thuis- en uitwedstrijden straks nog gaat spelen wanneer er geen fans in de tribune zitten.'

Lees ook: FC Barcelona doorgelicht: gevangen tussen verleden en toekomst

'Real, heel wisselvallig in het seizoensbegin, leek sinds december onder stoom te komen, maar in de laatste wedstrijden voor de coronacrisis begon de machine dan weer te sputteren. Begin maart won het thuis nog wel de clásico met 2-0, maar een week later ging het op het veld van Real Betis de boot in met 2-1.'

'Toch geef ik Real Madrid meer kans op de titel dan Barça, ondanks de twee punten achterstand in het klassement. Zidane beschikt immers over een inhoudelijk beter gestoffeerde kern dan Setién en hij bewees in het verleden al een meester in het roteren te zijn. Doe daar nog eens de bloedvorm van Eden Hazard bovenop en ik denk dat Real moeilijk af te stoppen zal zijn.'

'Bij Barça is er ook te veel gerommel in de marge. Er gaat geen week voorbij of er lekt iets uit naar de pers. Dat dat geen invloed heeft op de cohesie in een groep, maak je mij niet wijs.'

2. Wat met de Europese plekken?

'In Spanje geven de eerste vier plaatsen recht op Champions Leaguevoetbal, dus zijn het vooral plaatsen drie en vier die interessant zijn. Voor die twee plaatsen gaat het nog tussen: FC Sevilla, Real Sociedad, Getafe, Atlético Madrid en Valencia. Plaatsen vijf en zes geven recht op Europa Leaguevoetbal.'

'De meeste druk ligt toch bij Atlético Madrid en Diego Simeone. Daar werd afgelopen zomer flink geïnvesteerd in het spelerspotentieel, dus alles lager dan plaats 3 zou een teleurstelling zijn.'

'Voor Julen Lopetegui zou Champions Leaguevoetbal halen met Sevilla een mooie revanche zijn, nadat hij vorig seizoen afgeserveerd werd bij Real Madrid.'

'Real Sociedad heeft ook nog de finale van de Copa del Rey tegen Athletic Bilbao achter de hand, maar een datum voor die wedstrijd ligt nog niet vast.'

Lees ook: La Liga: vijf talenten om in de gaten te houden

3. In Spanje is er veel te doen rond de regel van vijf wissels. Waarom?

'Vooral uit de hoek van FC Barcelona komt er kritiek. Quique Setién zei al dat die regel nadelig was voor zijn ploeg omdat Barça vaak het verschil maakt in de laatste minuten. Als de tegenstander er op dat moment nog een paar frisse spelers kan opgooien, wordt dat moeilijker.'

'Paco Seirulo, fysiektrainer bij Barça maar ook bewegingswetenschapper en op dat vlak een referentie in Spanje, beweert dan weer dat vijf wissels het risico op blessures juist vergroot in plaats van verkleint. In feite komt zijn theorie neer op: hoe meer spelers er meedoen, hoe meer kansen op blessures.'

'Ik ben geen wetenschapper, maar een team dat speelt op balbezit, zoals Barça, doet dat ook ten dele om de tegenstander te vermoeien. Setién heeft dus wel een punt als hij zegt dat die regel nadelig is voor zijn ploeg.'

'Of het verstandig is om dat nu al hardop te zeggen, is dan weer een andere zaak. Het kan immers ook overkomen als: we zoeken nu al excuses omdat we geen vertrouwen hebben in een goede afloop van de competitie.'

1. Is de strijd om de titel spannender in de Spaanse competitie dan in de Bundesliga?'Jazeker. Het wordt een onderonsje tussen FC Barcelona en Real Madrid, maar het gaat er nog om spannen. Beide teams hebben dit seizoen al wat steken laten vallen. Barça was in de competitie thuis quasi ongenaakbaar - alleen tegen Real Madrid won het niet - maar ging uit te vaak de mist in. In dertien uitmatchen haalde het maar 18 punten, op een mogelijk totaal van 39. Dat is dus minder dan 50 procent.''Onder Quique Setién speelde Barça drie uitwedstrijden in de competitie. Daarin pakte het 3 op 9. Verliezen op Valencia (2-0) en Real Madrid (2-0) is geen schande, maar het is duidelijk dat dat straks beter moet. Nu, de vraag is ook in hoeverre het verschil tussen thuis- en uitwedstrijden straks nog gaat spelen wanneer er geen fans in de tribune zitten.''Real, heel wisselvallig in het seizoensbegin, leek sinds december onder stoom te komen, maar in de laatste wedstrijden voor de coronacrisis begon de machine dan weer te sputteren. Begin maart won het thuis nog wel de clásico met 2-0, maar een week later ging het op het veld van Real Betis de boot in met 2-1.''Toch geef ik Real Madrid meer kans op de titel dan Barça, ondanks de twee punten achterstand in het klassement. Zidane beschikt immers over een inhoudelijk beter gestoffeerde kern dan Setién en hij bewees in het verleden al een meester in het roteren te zijn. Doe daar nog eens de bloedvorm van Eden Hazard bovenop en ik denk dat Real moeilijk af te stoppen zal zijn.''Bij Barça is er ook te veel gerommel in de marge. Er gaat geen week voorbij of er lekt iets uit naar de pers. Dat dat geen invloed heeft op de cohesie in een groep, maak je mij niet wijs.'2. Wat met de Europese plekken?'In Spanje geven de eerste vier plaatsen recht op Champions Leaguevoetbal, dus zijn het vooral plaatsen drie en vier die interessant zijn. Voor die twee plaatsen gaat het nog tussen: FC Sevilla, Real Sociedad, Getafe, Atlético Madrid en Valencia. Plaatsen vijf en zes geven recht op Europa Leaguevoetbal.''De meeste druk ligt toch bij Atlético Madrid en Diego Simeone. Daar werd afgelopen zomer flink geïnvesteerd in het spelerspotentieel, dus alles lager dan plaats 3 zou een teleurstelling zijn.''Voor Julen Lopetegui zou Champions Leaguevoetbal halen met Sevilla een mooie revanche zijn, nadat hij vorig seizoen afgeserveerd werd bij Real Madrid.' 'Real Sociedad heeft ook nog de finale van de Copa del Rey tegen Athletic Bilbao achter de hand, maar een datum voor die wedstrijd ligt nog niet vast.' 3. In Spanje is er veel te doen rond de regel van vijf wissels. Waarom?'Vooral uit de hoek van FC Barcelona komt er kritiek. Quique Setién zei al dat die regel nadelig was voor zijn ploeg omdat Barça vaak het verschil maakt in de laatste minuten. Als de tegenstander er op dat moment nog een paar frisse spelers kan opgooien, wordt dat moeilijker.''Paco Seirulo, fysiektrainer bij Barça maar ook bewegingswetenschapper en op dat vlak een referentie in Spanje, beweert dan weer dat vijf wissels het risico op blessures juist vergroot in plaats van verkleint. In feite komt zijn theorie neer op: hoe meer spelers er meedoen, hoe meer kansen op blessures.' 'Ik ben geen wetenschapper, maar een team dat speelt op balbezit, zoals Barça, doet dat ook ten dele om de tegenstander te vermoeien. Setién heeft dus wel een punt als hij zegt dat die regel nadelig is voor zijn ploeg.''Of het verstandig is om dat nu al hardop te zeggen, is dan weer een andere zaak. Het kan immers ook overkomen als: we zoeken nu al excuses omdat we geen vertrouwen hebben in een goede afloop van de competitie.'