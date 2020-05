Elke week neemt Sport/Voetbalmagazine een buitenlandse topclub onder de loep. We kijken even terug op het voorbije seizoen en blikken vooruit naar de uitdagingen in de toekomst. Real Madrid mag de spits afbijten.

De taak die Zinédine Zidane dit seizoen te wachten stond, was niet min: Real Madrid een nieuwe identiteit geven, wat sinds het vertrek van Cristiano Ronaldo nog niet gelukt was. Na een teleurstellende derde plaats in La Liga en een vroege uitschakeling in de tweede ronde van het kampioenenbal tegen Ajax mocht Zizou heel wat uitgeven in de zomer: 300 miljoen euro in totaal voor Eden Hazard, Luka Jovic, Eder Militão, Ferland Mendy en Rodrygo.

Met de langverwachte komst van de kapitein van de Rode Duivels leek een 4-2-3-1 de meest logische keuze om aan het seizoen te beginnen. Al snel bleek echter dat dat systeem niet werkte. De Braziliaanse breker Casemiro kwam in de opbouw meer aan de bal dan goed voor hem was en vond zonder het duo Kroos-Modric naast zich zelden de goede afspeelmogelijkheid.

Zidane hoopte met dit systeem eindelijk de kwaliteiten van James Rodríguez en Isco ten volle tot uiting te laten komen, maar dat mislukte grandioos. En de bepalende (vleugel)spelers in dit systeem sukkelden ook nog eens met hun fysieke paraatheid.

Half september werd er al gespeculeerd over een ontslag na zwakke prestaties en een vierde plaats in La Liga. Vooral in de verdiende 3-0-nederlaag op het veld van PSG legde Tuchel alle pijnpunten bloot: offensief kwam Real niet uit de verf en defensief bleken ze te statisch en kwetsbaar door de verschuiving in het middenveld. Ramos, Varane en Casemiro waren vaak de enige spelers die defensief dachten.

Real Madrid in het begin van het seizoen (l) tegenover Real Madrid voor het grootste deel van het seizoen (r), met de meest frequente wissels © Redactie

Maar Zidane vond een oplossing, in de persoon van Federico Valverde. De 21-jarige box-to-boxmiddenvelder bracht vooral meer dynamiek. Real evolueerde plots in een team dat ook zonder de bal druk kon zetten op de helft van de tegenstander, wat voordien amper gebeurde. Zidane zette zijn blok wat lager neer, omdat er meer loopvermogen aanwezig was om voorwaartse druk te zetten en in de omschakeling de grotere afstand te overbruggen.

Resultaat: de Madrileense verdediging groeide plots uit tot één van de beste van Europa dit seizoen. Met de heropstanding van Thibaut Courtois na een slechte seizoensstart als kers op de taart.

Real Madrid in La Liga Speeldag 1-5 Speeldag 6-27 Tegendoelpunten per 90 min 2 0,5 xG/schot tegen 0,11 0,09 Agressief drukzetten 19% 25% Toegestane passes onder druk 9,3 8,6

Meer uitleg over deze statistieken vind je onderaan dit artikel

Offensief kende Real andere problemen. Topaankoop Hazard kon door blessures nauwelijks zijn stempel drukken (1 goal, 2 assists in 1124 minuten), net als zijn maatje op de linkerflank Marcelo.

Ferland Mendy kreeg daarom volop zijn kans als linksachter en deed dat defensief meer dan behoorlijk. Offensief heeft de 24-jarige Fransman ruimte nodig om zijn acties te maken, wat niet kan als de tegenstander de bus parkeert.

De vervanger van Hazard, het Braziliaanse wonderkind Vinicius, toonde zich erg creatief, maar te weinig efficiënt. Hij creëerde kansen voor zichzelf en zijn teammaats die gemiddeld gezien 0,48 doelpunten per match zouden moeten opleveren, maar in de praktijk resulteerde dat maar in 0,28 goals en assists samen per 90 gespeelde minuten.

Die andere topaankoop, Luka Jovic (60 miljoen euro van Frankfurt), kon zich evenmin doorzetten. Real hoopte dat de jonge Serviër (2 goals, 2 assists in 770 minuten) de doelpuntenproductie weer kon opkrikken sinds het vertrek van Ronaldo, maar die taak blijft vooral op de brede schouders van Karim Benzema terechtkomen (19 goals, 8 assists in 2957 minuten).

Jovic duikt graag in de rug van de verdediging, wat veel moeilijker is als je bij Real Madrid speelt. Daarom bracht Zidane hem enkel op het veld in uiterste nood, ook al omdat Benzema zo'n geweldig seizoen speelde.

Jovic moest het het gemis van Ronaldo opvangen, maar voorlopig lijkt Real nog te afhankelijk van Benzema. © GETTY

Door de verandering van systeem werd Real ook minder afhankelijk van de wisselvallige Gareth Bale, die alles leek te proberen om de fans tegen zich te krijgen. Zidane koos met Valverde erbij voor een ruit op het midden, met Isco als meest vooruitgeschoven pion die alle vrijheid kreeg om de ruimtes te zoeken en Hazard of Vinicius op links. Daardoor verliepen de meeste aanvallen over de linkerflank, want op rechts was enkel verdediger Carvajal te vinden. Zijn aanvallende kwaliteit ligt vooral in de hoge voorzet, wat niet langer past bij een Real zonder Ronaldo, met vaak enkel Benzema in de grote rechthoek.

De oplossing van Zidane werkte een tijdlang goed, maar tegen kleinere ploegen werd de nood aan extra aanvallend talent toch weer duidelijk. In de laatste 4 wedstrijden van de competitie pakte Real maar 1 op 9 tegen Celta de Vigo (toen 17e), Levante (toen 13e) en Real Betis (toen 14e), al won het wel tegen aartsrivaal Barcelona. Ook de thuisnederlaag tegen Manchester City in de Champions League toonde aan dat Real moet versterken om weer te concurreren met de Europese top.

Stand La Liga na 27 speeldagen 1. Barcelona 58 2. Real Madrid 56 3. Sevilla 47 4. Real Sociedad 46 5. Getafe 46

Nieuwkomers of oude bekenden als oplossing?

Toch is het nog maar de vraag of Real Madrid zwaar gaat en vooral kan investeren in deze coronatijden. Er deden al geruchten de ronde om Kylian Mbappé naar de Spaanse hoofdstad te halen. De Fransman is van kindsbeen af fan van Real en zou een overstap dus wel zien zitten. Maar door de veranderde economische situatie lijkt het plan vooral om zijn contract bij PSG te laten aflopen in 2022 zodat Mbappé dan transfervrij kan overkomen. Dat blijft evenwel een oplossing op heel lange termijn.

Andere namen die al een tijd circuleren zijn die van Ajaxmiddenvelder Donny van de Beek, die extra aanvallende mogelijkheden moet bieden op het middenveld, en van het 17-jarige toptalent Eduardo Camavinga van Stade Rennes. Hij zou de doublure moeten worden van Casemiro.

De hoofdscout van Real, Juni Calafat, onderhoudt alvast uitstekende contacten met de jonge Fransman. Maar volgens de laatste berichten in de Spaanse kranten zou Real in de huidige omstandigheden simpelweg helemaal niemand aankopen.

En dat is misschien ook niet nodig. De Koninklijke heeft één groot voordeel: Florentino Pérez heeft geanticipeerd door de voorbije jaren heel wat jonge talenten aan te kopen (en uit te lenen), waardoor Real van alle Europese topclubs misschien wel het best gewapend is voor de toekomst, zeker in dit coronatijdperk.

Het meest opvallende talent is natuurlijk Martin Ødegaard. De intussen 21-jarige Noor kende een moeilijke start bij Real en mislukte ook bij Heerenveen, maar succesvolle uitleenbeurten bij Vitesse en daarna Real Sociedad toonden aan dat hij stilaan klaar is voor de absolute top. Ødegaard zou de opvolger, of alleszins een verbeterde versie, moeten worden van Isco. De 28-jarige Spanjaard (3 goals, 0 assists in 1304 minuten) schittert als balvaste en dribbelvaardige nummer 10, maar mist de vista om de laatste pass te geven.

Laat dat nu net zijn waar Ødegaard (7 goals, 8 assists in 2415 minuten) in uitblinkt: tussen de lijnen de bal vragen en vooruit spelen. Toch wordt hij in de Spaanse pers vooral afgezet tegen Luka Modric en klonk het dat hij enkel zou willen terugkeren naar Madrid als de Kroaat vertrekt.

Ødegaard zou de opvolger, of alleszins een verbeterde versie, moeten worden van Isco. © GETTY

Een ander talent dat terugkeert is de polyvalente rechtsachter Achraf Hakimi, na een uitleenbeurt van twee jaar aan Borussia Dortmund. Daar ontwikkelde de intussen 21-jarige Marokkaan zich zo snel dat hij misschien wel meteen de voorkeur kan krijgen op Carvajal. Hakimi is een veel aanvallender type dan de defensief stabiele Spanjaard en kan dus het ontbrekende stukje zijn om de puzzel op de rechterflank op te lossen.

Ook de terugkeer van de langdurig geblesseerde Marco Asensio mag bijna als een transfer gezien worden. Hij kan op bijna alle aanvallende posities uit de voeten. De coronapauze biedt hem voldoende tijd om te herstellen van zijn kruisbandblessure.

Met Vinicius, Reinier, Rodrigo, Diaz, Valverde, Jovic, Militão en de (mogelijks) terugkerende Reguilón, Vallejo Hakimi, Ødegaard, Kubo en Ceballos - allemaal 23 jaar of jonger - beschikt Zidane over heel wat jonge talenten om zijn tactische plannen uit te voeren. De Koninklijke lijkt future-proof en kan zelfs zonder nieuwe topaankopen versterkt aan het post-coronatijdperk begin.

* Statistieken 'xG/schot tegen' toont hoe groot de kans is dat een bepaald schot van de tegenstander binnengaat. Bij Real Madrid zakte dat van 0,11 naar 0,09. Dus van de 100 schoten tegen zouden er gemiddeld gezien 11 geresulteerd hebben in een tegendoelpunt in de eerste 5 matchen, terwijl dat in de rest van het seizoen maar 9 zouden zijn. Een groot verschil voor een ploeg die kampioen wil worden. Dat betekent dat Real het zijn tegenstanders veel moeilijker maakte om tot goeie kansen te komen. 'Agressief drukzetten' zijn de defensieve acties die als agressief worden gezien binnen de seconden na balverlies. Bij Real steeg dat van 19% naar 25%. Real reageerde dus veel beter na balverlies. 'Toegstane passes onder druk' zijn de passes die de tegenstander op zijn helft mag spelen onder druk tot Real de bal weer recupereert. Het is een manier om het hoog drukzetten in balverlies te meten. Ook dat verbeterde aanzienlijke na een zwak seizoensbegin

