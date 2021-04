Real Madrid en Manchester City hebben zich woensdag bij de laatste vier geschaard in de Champions League. Beide teams wisten de winst uit hun heenwedstrijden te verzilveren met een ticket voor de halve finales. Real hield Liverpool in bedwang met een scoreloos gelijkspel (heen: 3-1), terwijl Dortmund-City op 1-2 eindigde nadat de Citizens de heenmatch met dezelfde score hadden gewonnen.

Liverpool moest op Anfield twee doelpunten zien op te halen en kende net geen droomstart na twee minuten. Een voetveeg van Rode Duivel Thibaut Courtois behoedde De Koninklijke voor een vroege achterstand. Na iets meer dan tien minuten moest Courtois opnieuw zijn kunnen etaleren door een plaatsbal van Milner uit de rechterbovenhoek te ranselen. Ook de eerste grote kans voor de Madrilenen liet niet zo lang op zich wachten: man in vorm Karim Benzema dribbelde zich na een kleine twintig minuten een weg door de Liverpool-defensie en zag zijn listige schuiver op de paal stranden. De motor bij de thuisploeg viel stil tot vijf minuten voor rust, maar zowel Salah als Wijnaldum konden hun schoten niet kadreren, met een 0-0 ruststand als gevolg.

In de tweede helft was er binnen de minuut een nieuwe kans voor The Reds. Firmino haalde uit vanuit een scherpe hoek, Courtois stond andermaal pal. 25 minuten voor tijd stak Real nog eens de neus aan het venster met de doorgebroken Vinicius. Alisson voorkwam de tegengoal en Benzema kon niet profiteren in de rebound. Mettertijd ebde het geloof weg bij Liverpool, waardoor de wedstrijd doelpuntloos naar het einde kabbelde.

Dortmund-City

In het andere duel ging City met een bonus van een treffer op bezoek bij Dortmund. Het was de thuisploeg die na zeven minuten tekende voor het eerste doelgevaar. Ederson gaf geen krimp op de knal van Dahoud. Op het kwartier was het wel raak voor Die Borussen. Haaland - wie anders - werd diep gestuurd, hield Stones aan de praat en legde af op Dahoud. Die zag zijn poging afgeblokt worden, maar de Britse youngster Bellingham handelde kwiek en gaf Ederson in de nabeurt het nakijken met een geplaatst schot in de rechterbovenhoek: 1-0. Dortmund enigszins verrassend virtueel door naar de halve finales, waardoor Kevin De Bruyne en co. plots vol aan de bak moesten.

Na 25 minuten liet De Bruyne bijna de gelijkmaker noteren na geklungel van Morey. De City-aanvoerder zag zijn schot evenwel uiteenspatten op de dwarsligger. Op het halfuur waren The Citizens daar alweer met een grote kans via Mahrez, die Hitz op zijn weg vond. Dortmund haalde opgelucht adem dat het met een voorsprong de kleedkamer kon opzoeken.

Meteen na rust speelde Emre Can zich opnieuw op negatieve wijze in de kijker, door net zoals in Manchester een strafschop te veroorzaken. Dit keer kopte hij ongelukkig tegen de eigen bovenarm. Een koud kunstje voor Riyad Mahrez, die Hitz met een perfecte elfmeter het nakijken gaf (55.). Pep Guardiola en co. slaakten een zucht van opluchting. Een kwartier voor tijd nam Phil Foden de laatste twijfels weg. Hij was net zoals in het Etihad Stadium auteur van de winning goal (75.).

Real Madrid-Chelsea en Manchester City-Paris Saint-Germain zijn de krakers die moeten uitmaken wie eind mei in Istanboel een gooi mag doen naar de Beker met de Grote Oren.

De heenmatchen van de halve finales vinden plaats op dinsdag 27 en woensdag 28 april, de returns volgen een week later op 4 en 5 mei.

