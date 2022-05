Elke dag neemt Sport/Voetbalmagazine een buitenlandse topclub onder de loep. We kijken even terug op het voorbije seizoen en blikken vooruit naar de uitdagingen in de toekomst.

Sterke en zwakke punten

Atlético Madrid bewees vorig seizoen dat je niet noodzakelijk de meest scorende ploeg uit La Liga moet zijn om kampioen te worden. Met 25 tegengoals deed het beter dan Real (28) en FC Sevilla (33). Aan die ijzersterke verdediging had het de titel te danken.

Dit seizoen is de kampioen echter níét de ploeg met de minste tegengoals - dat was FC Sevilla (30) - maar het team dat het vaakst gescoord heeft. De traditie wil dat die eer al jaren naar FC Barcelona gaat, maar zonder de impulsen van Lionel Messi scoorde Barça (68) dit seizoen twaalf keer minder dan Real Madrid (80).Waar de 'Messidependencia' bij de Catalaanse topclub de laatste seizoenen te grote proporties aannam, was de afhankelijkheid van Benzema dit seizoen ook al bij wijlen problematisch. Real verloor in totaal vier competitiewedstrijden; in twee van die vier stond Benzema wegens een blessure niet op het veld.Als de Franse spits verstek moet geven, is er immers niet meteen een plan-B. Dat werd begin februari overduidelijk toen Ancelotti zelfs de verguisde Gareth Bale in de spits probeerde. Mariano en Luka Jovic wegen te licht - figuurlijk toch - en van het idee om Eden Hazard als 'valse 9' uit te spelen is Carlo Ancelotti duidelijk niet wild. Met het oog op volgend seizoen moet daar dus een oplossing voor gevonden worden.Real Madrid profiteerde van de automatismen bij een groot deel van de kern, die al járen samen trainen. Vooral op het middenveld vinden Kroos, Modric en Casemiro elkaar met de ogen toe. Met Mendy-Vinícius heeft Real een ijzersterke linkerflank, op rechts is er geen vaste tandem maar lost Dani Carvajal veel op met zijn ervaring.Ook zeker een sterk punt dit seizoen in vergelijking met 2020/21: de weinige blessures waarmee de kern te kampen kreeg. Met dank aan Antonio Pintus, de Italiaanse fysiektrainer die vorige zomer weer neerstreek op Valdebebas nadat hij er bij zijn eerdere passage mee voor zorgde dat Real drie keer op rij de Champions League won. Toen een jaartje geleden bekend werd dat Carlo Ancelotti (straks 63) de nieuwe trainer van Real Madrid was, gingen er hier en daar een aantal wenkbrauwen de hoogte in. Na minder geslaagde passages bij Napoli en Everton droeg hij de stempel van 'Italiaanse bompa op retour'. Maar kijk, Carletto maakte Real kampioen en loodste de ploeg naar de finale van de Champions League. Met die nuance dat de tegenstanders het in La Liga serieus lieten afweten en dat Real op het kampioenenbal eigenlijk al drie keer uit het toernooi had moeten liggen. Maar 'papa Miracoli' flikte het telkens weer, met een aantal tactische ingrepen en vooral gouden wissels. De ouderwetse stijl van Carlo wordt perfect aangevuld door zijn zoon Davide, die sterk is in het gebruik van videoanalyse en het interpreteren van data. Vader en zoon zijn twee handen op één buik, wat bleek uit de innige omhelzing na de uitschakeling van Manchester City in de halve finales van de Champions League.Eigenlijk moeten we het hier ook over Karim Benzema hebben, maar een beetje chauvinisme mag wel. Thibaut Courtois hield Real Madrid dit seizoen ontelbare keren recht. De Trofeo Zamora, een prijs die onze landgenoot al drie keer won, ging echter niet naar hem. Met 24 tegendoelpunten in 31 wedstrijden (0,77 goal/match) heeft Bono, de Marokkaanse keeper van FC Sevilla, een iets beter gemiddelde dan Courtois (0,81 goal/match ofte 29 tegendoelpunten in 36 wedstrijden). De Belg is echter niet alleen vanwege zijn prestaties in La Liga de man van het seizoen, maar ook door zijn miraculeuze saves in de Champions League. Geen enkele keeper op het kampioenenbal deed beter qua parades (77,8 procent tegenover 51,8 procent voor Alisson) en niemand kreeg meer schoten op doel te verduren. Van de vier halvefinalisten stond Courtois met 63 schoten op doel (waarvan 50 gepareerd) in een schietkraam als je dat vergelijkt met Liverpooldoelman Alisson (27 schoten op doel, waarvan 14 gestopt) en Citykeeper Ederson (29, waarvan 15 gestopt). Alleen Rulli (56, waarvan 41 tegengehouden) van Villarreal komt in de buurt van Courtois.De beker met de grote oren is zowat de enige clubtrofee die nog niet bij onze nationale nummer één in de kast staat. Onlangs werd hem het volgende gevraagd: als je één reis naar het verleden zou kunnen maken, wat zou dat dan zijn? Zijn antwoord was meteen: 'De finale van Lissabon in 2014. Om die bal te stoppen.' Atlético stond toen in de Champions Leaguefinale met de 22-jarige Courtois in doel. Het stond 1-0 voor tot Sergio Ramos in blessuretijd op een corner de 1-1 overhoeks binnen kopte. In de verlengingen was een moegestreden Atlético een vogel voor de kat (4-1). Nu zaterdag krijgt Courtois, 30 jaar intussen, een herkansing in Parijs.De njet van Kylian Mbappé is bij de Koninklijke als een mokerslag aangekomen. De 23-jarige Franse superster werd gezien als dé spilfiguur van het nieuwe Real Madrid, maar hij bleef uiteindelijk in Parijs. Wie er straks ook naar Bernabéu komt, hij zal beschouwd worden als tweede keuze. Mogelijk is dit wel goed nieuws voor Eden Hazard, die daardoor een serieuze concurrent ziet wegvallen. Dat Carlo Ancelotti zich de afgelopen weken opvallend positief en hoopvol uitliet over onze landgenoot, is alleszins een goed teken. In het huidige systeem van Real Madrid lijkt echter alleen de rechterflank een optie voor Hazard. We zien Vinícius Júnior en Karim Benzema niet zo snel hun basisplaats verliezen. Rechts vooraan kan Hazard proberen te zagen aan de poten van Rodrygo, hoewel die de afgelopen weken een aantal heel belangrijke doelpunten maakte. En ook Marco Asensio komt nog in aanmerking voor die stek.Door het vertrek van Gareth Bale is er offensief alvast één concurrent minder. Ook Luka Jovic en Mariano Díaz lijken op weg naar de uitgang. Dat doet veronderstellen dat Real toch op zijn minst nog een back-up voor Karim Benzema zal halen. En misschien ook een winger om Vinícius bij de zaak te houden, tenzij Eden Hazard die rol op zich kan nemen.Met Antonio Rüdiger verzekerde de Koninklijke zich eerder deze maand alleszins al van een stevige verdediger. De 29-jarige Duitser werd transfervrij bij Chelsea weggeplukt omdat de spoeling centraal achterin nogal dun is. Nacho deed het uitstekend als back-up van het duo David Alaba-Eder Militão, maar het geloof in de bebaarde Spanjaard is op Valdebebas niet al te groot. Verder is er nog Jesús Vallejo, die dit seizoen slechts 353 minuten in actie kwam. Dat zegt genoeg.Op de rechtsachter zit Real met de twee dertigjarigen Dani Carvajal en Lucas Vázquez (en Nacho als back-up) gebeiteld, maar op links mag er wat versterking bij. Marcelo, die je eigenlijk nog bezwaarlijk een concurrent voor Ferland Mendy kon noemen, neemt immers afscheid van Bernabéu.Op het middenveld doet de Heilige Drievuldigheid Kroos-Casemiro-Modric - ook wel de Bermudadriehoek genoemd - er nog een jaartje bij. Federico Valverde (23) en Eduardo Camavinga (19) staken dit seizoen echter steeds nadrukkelijker hun neus aan het venster. Isco, einde contract, mag (eindelijk) ophoepelen en wat er met Dani Ceballos zal gebeuren, is nog niet zeker.