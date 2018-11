Real Madrid geeft Santiago Solari contract tot 2021

Maandag al meldde de Koninklijke Spaanse voetbalbond dat Solari als permanente coach werd ingeschreven. Dat was nodig omdat een interim volgens het bondsreglement maar twee weken mag duren.

Een woordvoerder van Madrid bevestigde maandagavond dat Solari een kans ging krijgen als hoofdcoach. 'Want we zijn heel tevreden over zijn werk en hij heeft die kans verdiend.'

Op 29 oktober werd Solari ad interim aangesteld als opvolger van Julen Lopetegui. Die moest opstappen na de pijnlijke 5-1 pandoering bij Barcelona.

Voor de definitieve opvolging van Lopetegui deden de namen van onder anderen Antonio Conte, José Mourinho en Roberto Martinez de ronde.

Met Solari aan het roer doet de Koninklijke het echter bijzonder goed. In vier duels, twee in de competitie, één in de beker en één in de Champions League, werd telkens gewonnen en dat met een doelsaldo van plus dertien (15-2).

Van 2000 tot 2005 speelde Solari zelf als middenvelder voor Real. Sinds 2013 was hij er als jeugdtrainer aan de slag en in 2016 werd hij coach van het B-elftal.