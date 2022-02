De hamvraag bij Real Madrid voor de levensbelangrijke CL-confrontatie met PSG is: wie gaat de goals maken in het Parc des Princes?

'De motivatie is top, ik ga heel, heel sterk terugkomen.' Net na de 0-0 van Real Madrid op Villarreal afgelopen zaterdag postte Karim Benzema een kort filmpje op zijn Instagrampagina. Daarin is hij te zien in de fitness, met een zwarte hoodie. Het zweet druipt van zijn neus. Hij werkt keihard om er weer te staan voor de belangrijke Champions Leagueconfrontatie met PSG.In de laatste drie wedstrijden zonder de 34-jarige spits kwam Real Madrid amper tot scoren. Alleen tegen Granada wist Marco Asensio de doelman te verschalken met een afstandsschot. Zowel in de bekermatch tegen Athletic Bilbao (1-0-verlies) als in de competitiewedstrijd tegen Villarreal afgelopen zaterdag (0-0) bleef de koninklijke voorhoede droog staan.Opvallende constante: Eden Hazard startte in die drie duels op de bank. Geruststellend is dat niet, want door de afwezigheid van Benzema experimenteerde Ancelotti in de voorlinie en geen enkele keer kwam onze landgenoot in plan A voor. In de kwartfinale van de Copa del Rey tegen Athetlic Bilbao startte Carletto met Vinícius-Asensio-Rodrygo, hoewel de twee Brazilianen nog maar net terug waren van interlandverplichtingen met Brazilië en met een jetlag in de benen de wei in moesten. Hazard en de terug fitte Bale kwamen helemaal niet in actie. Tweehonderd miljoen euro op de bank, titelde een Spaanse krant.In de daaropvolgende match tegen Granada zette Ancelotti plots Isco op de 9. Hij werd op de flanken geassisteerd door Rodrygo en Asensio, Vinícius was geschorst voor die match. In de tweede helft viel Hazard scherp in voor Rodrygo. Tegen Villarreal mocht Bale het in de punt proberen en stonden Vinícius en Asensio op de vleugels. Hazard mocht op het einde een kleine tien minuten opdraven. Het lijkt er dus niet op dat de Rode Duivel tegen PSG op veel speelminuten zal moeten rekenen.Treedt Real Madrid zonder Benzema aan in het Parc des Princes, dan scheelt dat toch een slok op een borrel. Dat vindt ook David Ginola, de mythische ex-speler van PSG: 'Als Benzema niet speelt, moet Real het zonder de spits doen die goals kan maken', zegt hij aan het Spaanse AS. 'En er is ook een psychologisch gevolg voor de verdedigers van PSG, die tegenover zich niet de gevreesde goalgetter krijgen.'Riskeert Carlo Ancelotti het om een halffitte Benzema op te stellen? De Spaanse media denken van niet, maar met de Italiaan weet je nooit.Intussen wordt er volop gespeculeerd over de toekomst van 34-jarige Franse spits. Zijn contract loopt af in juni 2023. Als Kylian Mbappé op 1 juli 2022 zijn handtekening zet onder een verbintenis met Real Madrid - wat de verwachting is - welke gevolgen zal dat hebben voor het al aanwezige offensieve arsenaal? Wie blijft, wie vertrekt? Eén ding is zeker: het wordt een hete zomer in Madrid.