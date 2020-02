De trouwste voetballers van Europa spelen voor Real Madrid, dat berekende Ticketgum. In de top tien van clubs met de minst loyale spelers staat met Cercle Brugge ook één Belgische club.

De spelers van Real Madrid voetballen gemiddeld al 66,8 maanden in de Spaanse hoofdstad. Daarmee zijn ze de trouwste van Europa, zo meldde Ticketgum, dat voetbal-, rugby- en tennistickets over heel Europa verkoopt. Het baseerde zich voor zijn bevindingen op een studie van CIES, het internationale centrum voor sportstudies.

Real wordt op korte afstand gevolgd door FC Barcelona, waar de gemiddelde verblijftijd 60,6 maanden bedraagt. De Koninklijke heeft zijn hoge gemiddelde te danken aan ervaren rotten als Sergio Ramos, Marcelo, Luka Modric en Toni Kroos. In Catalonië trekken Lionel Messi, Sergio Busquets en Gerard Piqué het gemiddelde naar boven.

Hoewel Real en Barça de rangschikking aanvoeren, leidt de Spaanse competitie de dans niet. Met een gemiddelde van 28,5 maanden moet La Liga de Noorse (29,7), de Oostenrijkse (29,9), de Duitse (30,8) en de Engelse competitie voor zich dulden.

De Premier League heeft de trouwste spelers. Voetballers in Engeland blijven gemiddeld 31,5 maanden bij hun ploeg. Het Tottenham van Jan Vertonghen en Toby Alderweireld heeft de trouwste kern van de Premier League met een gemiddelde van 49,3 maanden.

Gehuurde Monegasken

In de rangschikking van de competities bevestigt de Jupiler Pro League haar reputatie van springplankcompetitie. Het feit dat er elke transferperiode veel spelers komen en gaan zorgt voor een gemiddelde van 18,3 maanden en een 23e plaats. De minst trouwe voetballers van Europa voetballen op Cyprus.

Het Portugese Gil Vicente is met een gemiddelde van 3,5 maanden dan weer de ploeg met de minst loyale spelers. Dat de club afgelopen zomer nog 23 nieuwe gezichten verwelkomde, heeft daar veel mee te maken.

In de lijst van clubs met weinig trouwe spelers staat Cercle Brugge op de tiende plaats. Een simpele verklaring voor het lage gemiddelde van 7,5 maanden is het grote aantal spelers dat Cercle huurt van moederclub Monaco.

Yanko Beeckman

