Eden Hazard en Thibaut Courtois worden maandagochtend bij Real Madrid verwacht voor de hervatting van de trainingen. Volgens het Spaanse dagblad AS roept coach Zinedine Zidane zijn troepen dan, na een onderbreking van 50 dagen, opnieuw samen op het trainingsveld in Valdebas.

AS weet dat Zizou een training om 11 uur achter gesloten deuren heeft ingepland.

Bij stadsgenoot Atletico stond de eerste training zaterdag op het programma. De club van Yannick Carrasco postte enkele foto's op sociale media. 'We zijn terug! Onze spelers trainen individueel verspreid over de velden in ons trainingscomplex', meldde Atletico. Los Colchoneros hervatten zonder de Braziliaanse verdediger Renan Lodi. Die bleek bij een controle positief te hebben getest op het nieuwe coronavirus en blijft daarom voorlopig thuis.

Eerder deze week werden de spelers uit de Spaanse hoogste klasse in hun clubs getest op aanwezigheid van het virus. Bij Real Sociedad bleek doelman Alex Remiro drager te zijn van het virus.

Door de coronapandemie ligt de Spaanse competitie stil sinds 12 maart. Wanneer er opnieuw kan worden gevoetbald in La Liga, is nog onduidelijk. Ligavoorzitter Javier Tebas mikt op half juni. Er zijn nog elf speeldagen af te werken. Barcelona, dat vrijdag hervatte, leidt met twee punten voorsprong op Real Madrid.

