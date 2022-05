Real Madrid heeft zich woensdag ten koste van Manchester City voor de finale van de Champions League geplaatst. Real won woensdag in het eigen Estadio Santiago Bernabéu na verlengingen met 3-1 en maakte zo de 4-3 nederlaag goed die het vorige week leed in het Etihad Stadium.

De terugwedstrijd was spektakelarm - al moest doelman Thibaut Courtois Real met enkele reddingen overeind houden - tot Riyad Mahrez in de 73e minuut City op voorsprong zette. Net voordien was Kevin De Bruyne vervangen bij Manchester. Het leek over en uit voor Real, maar Rodrygo scoorde in de slotminuut de gelijkmaker en kopte een minuut later ook nog de 2-1 binnen. In de verlengingen had Real geen vijf minuten nodig om er 3-1 van te maken. Karim Benzema scoorde vanop de penaltystip, na een fout van Ruben Dias op de Franse spits.

Kort voor het einde van de eerste verlenging hield Courtois met een knappe redding Phil Foden van de 3-2. Real neemt het zaterdag 28 mei in het Stade France in Paris op tegen Liverpool, dat dinsdag Villarreal uitschakelde. Madrid staat voor de zeventiende keer in de finale van de Europacup I. Dertien keer won het die ook: in 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017 en 2018. Liverpool won tot nu zes van negen finales (1977, 1978, 1981, 1984, 2005, 2019). Twee keer eerder stonden Real en Liverpool in de finale tegenover elkaar. In 1981 won Liverpool met 1-0, in 2018 Real Madrid met 3-1.

