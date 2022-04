Barcelona heeft zondag in de Spaanse voetbalcompetitie opnieuw een thuiswedstrijd verloren. Daardoor kan Real Madrid zich op de volgende speeldag al verzekeren van een 35e landstitel.

Zes dagen na de nederlaag tegen Cadiz (0-1) ging het voor de Catalanen in een inhaalwedstrijd van de 21e speeldag ook mis tegen Rayo Vallecano. Het werd wederom 0-1.

Rayo Vallecano opende al in de 7e minuut de score. Na een dieptepass van Isi Palazon verraste Alvaro García doelman Marc-André ter Stegen met een schot in de korte hoek.

Na de nederlaag van Barcelona heeft het Real Madrid van Thibaut Courtois en Eden Hazard nog slechts één punt nodig voor een 35e landstitel. Met nog vijf wedstrijden te gaan, heeft Real Madrid een voorsprong van 15 punten op Barcelona. Barcelona heeft 63 punten, net als Sevilla. Atletico Madrid staat op 61 punten en nummer vijf Real Betis op 57.

De eerste vier clubs plaatsen zich rechtstreeks voor het hoofdtoernooi van de Champions League. Real kan de titel volgende week zaterdag veilig stellen in een thuiswedstrijd tegen Espanyol. Eerst wacht dinsdag de eerste halve finale van de Champions League tegen Manchester City.

