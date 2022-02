Carlo Ancelotti overweegt om in de kwartfinale van de Spaanse beker tegen Athletic Bilbao Vinícius Júnior op te stellen. Die speelde minder dan 48 uur geleden nog een interland met Brazilië.

Een aantal weken geleden werd Carlo Ancelotti al met de vraag geconfronteerd: wordt het niet eens tijd dat Vinícius Júnior wat rust gegund wordt? De Italiaanse coach antwoordde dat dat volgens hem niet nodig was. En dat hij de Braziliaanse winger wel naar de kant zou halen zodra hij vermoeid zou zijn.In aanloop naar de kwartfinale in de Copa del Rey tegen Athletic Bilbao gaat Ancelotti nog een stapje verder. Hij overweegt namelijk om Vinícius én Rodrygo, die nog maar net terug zijn van een interlandweek met Brazilië, op te stellen. Vinícius startte bij de Goddelijke Kanaries zowel in de uitwedstrijd tegen Ecuador (1-1) van 27 januari als in de thuismatch tegen Paraguay (4-0) van woensdag 2 februari in de basis. Hij werd telkens na een uur vervangen. Rodrygo viel alleen tegen Paraguay in. Beide spelers hebben er bovendien net een urenlange vliegreis opzitten. Geen bezwaar, aldus Ancelotti. 'Zij zijn twintig jaar, geen zestig zoals ik', lachte hij het issue weg met een kwinkslag.Eerder deze week liet de Italiaan ook al optekenen dat hij 'zijn beste spelers' nodig heeft om Bilbao te verslaan.Nochtans heeft de coach met Eden Hazard, Marco Asensio en de terug fitte Gareth Bale drie alternatieven achter de hand voor de flanken. Maar dat hij overweegt om toch de voorkeur te geven aan de twee Brazilianen, spreekt boekdelen, ook al is Vinícius zondag in de competitiewedstrijd tegen Granada geschorst door een opeenstapeling van gele kaarten.Wellicht speelt het feit dat Real het in de spits zonder de nog steeds geblesseerde Karim Benzema moet stellen, ook een rol. Waarschijnlijk wordt Luka Jovic zijn vervanger. Het zijn drukke weken voor de Koninklijke. Als het Athletic Bilbao uitschakelt in de Spaanse beker, staat de heenwedstrijd van de halve finales al meteen volgende week dinsdag op het programma.Een week later, op dinsdag 15 februari, volgt dan de clash tegen PSG in de 1/8 finale van de Champions League. Het zal voor Ancelotti kwestie zijn om iedereen zo fit mogelijk te houden, maar het is ook geweten dat hij niet graag afwijkt van zijn vaste basiself. Fit blijven en alles spelen: die twee zaken zijn moeilijk verenigbaar in het hedendaagse topvoetbal. Behalve misschien als je twintig jaar bent?