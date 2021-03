Het is al van het seizoen 2006/07 geleden dat de Koninklijke zo weinig gescoord heeft. En tegen Atalanta moet Real het alweer zonder Eden Hazard stellen.

'Dribbelen is gemakkelijker dan scoren', zegt Vinícius Junior lachend in een interview met de Spaanse kwaliteitskrant El País. Dat blijkt ook uit zijn statistieken dit seizoen: 3 goals in 24 wedstrijden. Sinds het vertrek van Cristiano Ronaldo in de zomer van 2018 kampt de Koninklijke met een doelpuntenprobleem, maar dit seizoen is het dieptepunt. Na 27 speeldagen in de competitie staat de teller op 46 goals. Dat is het minst productieve Real Madrid sinds het seizoen 2006/07, toen het 37 keer gescoord had op hetzelfde tijdstip.'We hebben het altijd moeilijk tegen ploegen die achteraan de boel dichtgooien', wist Zinédine Zidane na de krappe 2-1-overwinning tegen Elche van afgelopen zaterdag. De goals van Real vielen ook pas diep in de tweede helft, nadat Zizou er in extremis toch nog Toni Kroos en Luka Modric had opgegooid. Die twee wilde hij eigenlijk laten rusten met het oog op de cruciale Champions Leagueconfrontatie tegen Atalanta.'We geloven in wat we doen', pareerde Zidane de vragen achteraf. De aanwezige journalisten hadden ook gezien dat de Franse coach zijn systeem tijdens de match had bijgestuurd van drie centrale verdedigers en twee oprukkende backs naar zijn klassieke 4-3-3. 'Ik denk niet dat het systeem veel veranderde. Het belangrijkste is dat we geloven in wat we doen', herhaalde hij.Zoals al vaker dit seizoen heette de redder van Real tegen Elche Karim Benzema, die beide doelpunten voor zijn rekening nam (een kopbal en een schot met links). De 33-jarige Franse spits zit aan 15 goals in de competitie en 4 in de Champions League. Na de match tegen Elche zei hij: 'Elke keer als we het veld opkomen weten we dat we een tandje moeten bijsteken om die eerste plaats nog te pakken. In de eerste helft was er niet veel beweging bij ons en verdedigden we een beetje achteruit. Maar in de tweede helft maakten we er dan toch nog twee.'Met zijn kopbalgoal tegen Elche heeft Benzema nu zes keer met het hoofd gescoord. Dat is evenveel als Robert Lewandowski (Bayern), Sasa Kalajdzic (Stuttgart) en Youssef En-Nesyri (FC Sevilla). In de vijf grote Europese competities doet alleen Harry Kane beter.Tegen de Italianen kan Zidane straks geen beroep doen om de geschorste Casemiro, na Benzema de meest efficiënte speler in de ploeg. Waarschijnlijk wordt hij vervangen door Federico Valverde, terug uit blessure. De Uruguayaan maakte de laatste drie wedstrijden stelselmatig minuten en lijkt klaar voor een basisplaats.En gisteren raakte ook nog eens bekend dat de Franse coach het ook zonder Eden Hazard zal moeten stellen. De Rode Duivel is weer out met een spierblessure. Hoelang Hazard effectief geblesseerd zal zijn, is nog niet duidelijk, maar het lijkt erop dat Hazards lijdensweg nog niet ten einde is.