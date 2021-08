Real Madrid begint een rechtszaak tegen La Liga vanwege de investering die de organisatie van de hoogste Spaanse voetbalcompetitie vorige week overeenkwam met investeringsfonds CVC. Dat heeft de club van Rode Duivels Thibaut Courtois en Eden Hazard dinsdag bevestigd.

De Madrilenen laten in een officieel statement weten dat er juridische stappen worden ondernomen tegen La Liga-voorzitter Javier Tebas, tegen CVC-voorzitter Javier de Jaime Guijarro en tegen het investeringsfonds zelf. Real is het niet eens met de deal waarbij CVC een belang van 10 procent krijgt en ook een tiende van de omzet. Daarmee geeft La Liga volgens Real de door die club gegenereerde omzet weg. CVC neemt het belang van 10 procent over voor 2,7 miljard euro.

Het bestuur van Real heeft dinsdag unaniem besloten tot de rechtsgang en laat weten alle mogelijke stappen te zullen nemen om besluiten over het akkoord tussen La Liga en CVC op de Algemene Vergadering van La Liga op 12 augustus te annuleren of tegen te houden.

