Real Madrid ontkent dopingbeschuldigingen Sergio Ramos

'Na de publicaties in Der Spiegel wil de club benadrukken dat Sergio Ramos de antidopingregelgeving niet heeft overtreden', klinkt het vrijdag bij de Koninklijke.

De 32-jarige Ramos zou in 2017 na de met Real Madrid gewonnen Champions League-finale tegen Juventus in Cardiff positief getest hebben op dexamethasone, een ontstekingsremmer die cortisone bevat. Daarnaast is het concentratieverhogend en kan het zelfs een euforisch effect hebben. Het staat dan ook op de verboden lijst van het Wereldantidopingagentschap WADA en mag enkel buiten competitie toegediend worden als de arts in kwestie er melding van maakt voor de dopingtest.

Op het rapport stond wel aangegeven dat Ramos de dag voor de finale twee injecties met Celestone Chronodose kreeg toegediend, een product dat eveneens op de verboden lijst staat: eentje in de gehavende knie en één in de schouder.

Geconfronteerd met de aanwezigheid van dexamethasone in de urine van Ramos, sloeg de Real-arts mea culpa. De dokter gaf aan dat hij de verdediger daags voor de finale twee injecties met dexamethasone had gegeven en dat hij door de hectische omstandigheden en de euforie na de CL-winst de verkeerde medicatie op het formulier had geschreven. Volgens die uitleg was Ramos dus onschuldig en ging het om niet meer dan een administratieve fout.

De UEFA nam vervolgens genoegen met die uitleg en sloot de zaak. Ook Real verwijst daar nu naar. 'De UEFA heeft ons om specifieke informatie gevraagd. Na tests van het WADA en de UEFA zelf heeft de Europese Voetbalbond de zaak spoedig gesloten.'

Volgens Football Leaks was het op 15 april van dit jaar, minder dan 365 dagen na de eerste zaak, opnieuw prijs. Na de competitiewedstrijd tegen Malaga moet Ramos urine afstaan bij een onaangekondigde controle. De Spanjaard wou echter niet meteen meewerken en besloot eerst te gaan douchen, hetgeen in overtreding is met de regelgeving van de Spaanse antidopingautoriteit AEPSAD en beschouwd wordt als 'obstructie van de controleprocedures'.

Pas in september werd Real op de hoogte gebracht van de feiten, wat binnen de clubleiding voor heel wat onrust zorgde. Voor de speler staan er immers straffen op tot vier jaar schorsing en de club kan gedegradeerd worden naar een lagere afdeling. Sancties bleven echter uit. Volgens het Spaanse Antidopingagentschap zijn er 'geen antidopingregels overtreden'. Over deze zaak weigert Real momenteel commentaar te geven.