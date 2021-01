Real Madrid heeft zich niet kunnen plaatsen voor de achtste finales van de Copa del Rey. In de zestiende finales ging de Spaanse landskampioen en huidige nummer twee in de competitie woensdag onderuit bij derdeklasser CD Alcoyano, dat het na verlengingen haalde met 2-1.

Trainer Zinédine Zidane heeft de verantwoordelijkheid op zich genomen voor de blamage. 'Ik ben de trainer, de verantwoordelijkheid ligt bij mij', zei Zidane. 'De spelers hebben van alles geprobeerd, maar het lukte niet.'

Real Madrid zag Alcoyano in de slotfase op gelijke hoogte komen. In de verlenging sloeg de derdeklasser in ondertal toe. Enkele minuten nadat Ramón López met twee gele kaarten uit het veld was gestuurd, bezorgde Juan Antonio Casanova Vidal de thuisploeg de winst. Thibaut Courtois kreeg rust en bleef de hele wedstrijd op de bank bij de Madrilenen, Eden Hazard viel na 98 minuten in.

'Geen schande'

'Nee, dit is geen schande', zei Zidane. 'Dit is voetbal, daarin gebeuren zulke dingen soms. We moeten hierdoor niet in paniek raken. Het was een andere wedstrijd geworden als we het tweede doelpunt hadden gemaakt. Maar hun keeper verrichtte een paar goede reddingen.

'Dit was een pijnlijke avond. Mijn spelers en ik houden niet van verliezen. Ik denk dat de spelers nog steeds vertrouwen in me hebben. We zitten nog in de Champions League en doen mee om de Spaanse titel. We kunnen dit seizoen nog vanalles winnen.'

Trainer Zinédine Zidane heeft de verantwoordelijkheid op zich genomen voor de blamage. 'Ik ben de trainer, de verantwoordelijkheid ligt bij mij', zei Zidane. 'De spelers hebben van alles geprobeerd, maar het lukte niet.'Real Madrid zag Alcoyano in de slotfase op gelijke hoogte komen. In de verlenging sloeg de derdeklasser in ondertal toe. Enkele minuten nadat Ramón López met twee gele kaarten uit het veld was gestuurd, bezorgde Juan Antonio Casanova Vidal de thuisploeg de winst. Thibaut Courtois kreeg rust en bleef de hele wedstrijd op de bank bij de Madrilenen, Eden Hazard viel na 98 minuten in.'Nee, dit is geen schande', zei Zidane. 'Dit is voetbal, daarin gebeuren zulke dingen soms. We moeten hierdoor niet in paniek raken. Het was een andere wedstrijd geworden als we het tweede doelpunt hadden gemaakt. Maar hun keeper verrichtte een paar goede reddingen. 'Dit was een pijnlijke avond. Mijn spelers en ik houden niet van verliezen. Ik denk dat de spelers nog steeds vertrouwen in me hebben. We zitten nog in de Champions League en doen mee om de Spaanse titel. We kunnen dit seizoen nog vanalles winnen.'