Real Madrid verbouwt Bernabéu tot 'stadion van de toekomst'

Real Madrid heeft forse plannen met zijn stadion. Binnen 3,5 jaar moet Santiago Bernabéu verbouwd zijn tot 'de voetbaltempel uit de toekomst'.

Real-voorzitter Florentino Pérez stelde dinsdag het project voor samen met Manuela Carmena, burgemeester van Madrid.

'We moeten op dit moment in de toekomst kijken, en in die toekomst is Santiago Bernabéu een voorbeeldstadion van de 21e eeuw', verklaarde Pérez. 'Het wordt een pareltje, met de focus op comfort en veiligheid en met de nieuwste technologie. Het moet nog meer een inkomstenbron voor de club worden. Dit stadion wordt een icoon voor de club en de stad Madrid.'

Het vernieuwde stadion krijgt onder andere een uitschuifbaar dak en meer ruimte voor vrijetijdsbeleving en restauranten. De modernste technologie moet bij de fans voor een nieuwe beleving zorgen.

Later deze maand tekenen alle partijen normaliter de nodige documenten en wordt het project aan een bouwfirma toegekend. Plan is om aan het einde van dit seizoen de werken op te starten.