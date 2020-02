Elke zaterdag berichten we in De tuin van Eden over Eden Hazard bij Real Madrid. Deze week: roteren, Vinícius en 'Deadline Day' 26 februari.

32 jaar was het geleden. Toen, in 1988, schakelde Real Sociedad voor de laatste keer Real Madrid uit in de Copa del Rey. Als zulke cijfers de pers halen, weet je: de bekeruitschakeling (3-4) zinderde serieus na bij de Koninklijke.

Al gauw werd de vergelijking gemaakt met de 1-4-vernedering van vorig seizoen in de Champions League tegen Ajax. Maar toen had Santiago Solari het best mogelijke elftal tussen de lijnen gezet. Dat was donderdag tegen Sociedad wel anders: Zinédine Zidane kon niet rekenen op Eden Hazard en, in mindere mate, Gareth Bale. Bovendien had hij vier titularissen op de bank gezet. Dat heet: roteren.

Dat rotatiesysteem kwam flink onder vuur te liggen, maar Zizou blijft er vierkant achter staan. De Franse coach weet de nederlaag aan 'defensieve fouten'. Hij wees niemand met de vinger, maar Marcelo, die zijn basisplaats de laatste maanden kwijt was gespeeld aan Ferland Mendy, en keeper Alphonse Aréola beleefden een bijzonder moeilijke avond. Ook de afwezigheid van Casemiro werd gevoeld. Dat James Rodríguez al aan de rust vervangen werd, was een teken aan de wand.

Streefdoel

Wie tegen Real Sociedad wél een goede indruk maakte, was Vinícius Junior. De jonge Braziliaan was een gesel op de linkerflank. Hij deed weer denken aan de speler die we vorig seizoen met flarden zagen.

Het punt is natuurlijk: als Eden Hazard terugkeert, is Vinícius in principe zijn plaats kwijt. Daarom gaan er nu al stemmen op om hem toch op een of andere manier op het veld te laten staan. Dat zou dan alleen nog kunnen op de rechterflank, waar Gareth Bale en Rodrygo de voornaamste concurrenten zijn.

Bij Real wordt intussen halsreikend uitgekeken naar de comeback van onze landgenoot. 'H-dag komt dichterbij', kopte Marca. Het zou geen verrassing zijn mocht hij voor de wedstrijd van zondag op het veld van Osasuna in de wedstrijdkern worden opgenomen.

Het streefdoel - honderd procent zijn op 26 februari, de dag van de Champions Leaguematch tegen Manchester City - nadert immers met rasse schreden.

