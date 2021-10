Real Madrid heeft Barcelona zondag een nieuwe tik gegeven in de Clásico. De Madrilenen wonnen in Barcelona met 1-2, dankzij goals van David Alaba (32.) en Lucas Vazquez (90.+4). De tegentreffer van Sergio Agüero (90.+7) kwam te laat.

Thibaut Courtois stond het hele duel tussen de palen, Eden Hazard bleef op de bank. Het is voor de Koninklijke de derde zege op rij in een Clásico.

Na een studieronde van twintig minuten brak de partij op Camp Nou halverwege de eerste helft open met een splijtende actie van de bedrijvige Vinicius. De Braziliaan slalomde door de Barcelona-defensie, maar werd in de zestien een halt toegeroepen door Mingueza. Heel Madrid claimde een penalty, maar ref Sanchez hield de kaken op elkaar. De reactie van Barcelona kwam meteen via Dest. De Amerikaan schoot alleen voor doel onbegrijpelijk naast.

Real had de bovenhand in het spel en werd daar even voorbij het halfuur voor beloond. Alaba vloerde Barcelona-doelman Ter Stegen met een heerlijke streep, 0-1. Barcelona dreigde voor rust nog via Piqué en Fati. Die laatste dwong Courtois ook meteen na de pauze tot een parade. Op het uur was Real nog eens gevaarlijk. Een opnieuw uitstekend spelende Benzema vond Ter Stegen op zijn weg. Barcelona probeerde het heft in handen te nemen, maar dat lukte niet echt. Invaller Agüero kopte nog eens op Courtois. De Rode Duivel leek zich in het slot nog te blesseren aan de knie, maar de schade viel uiteindelijk mee en Courtois kon de partij gewoon uitspelen.

In de toegevoegde tijd vielen nog twee goals. Vazquez zorgde op de counter voor de 0-2. De rechtsachter benutte de rebound na een poging van invaller Asensio. Nadien was er ook nog de aansluitingstreffer van Agüero, maar die kwam te laat. De druk op Barcelona-coach Ronald Koeman zal ongetwijfeld opnieuw toenemen.

Real Madrid komt in de tussenstand zo voorlopig opnieuw op kop, met twintig punten. Later op de avond kan Real Sociedad (20 ptn) de Madrilenen wel opnieuw voorbijsteken. De Basken spelen om 21 uur op het veld van Atlético Madrid. Barcelona is pas achtste met vijftien punten.

