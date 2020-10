Real Madrid heeft zaterdag de eerste Clasico van het seizoen gewonnen. Barcelona ging op de zevende speeldag in La Liga met 1-3 onderuit op Camp Nou.

Beide teams begonnen eerder matig aan het seizoen. Een zege tegen de aartsrivaal was dan ook welgekomen. Al na vijf minuten ranselde de oprukkende Federico Valverde de 0-1 voorbij Neto in doel. Barça reageerde meteen. Alba legde vanaf de achterlijn terug op Ansu Fati (8.), die de gelijkmaker binnen prikte en zo de jongste doelpuntenmaker ooit is in een Clasico. Thibaut Courtois had nadien nog een geweldige redding in huis op een schot van Lionel Messi. Voorbij het uur kreeg De Koninklijke een strafschop. Aanvoerder Sergio Ramos trapte de 1-2 tegen de netten. In het slot lukte Luka Modric (90.) nog een derde Madrileense treffer. Bij Real stond Thibaut Courtois de hele wedstrijd in doel. De geblesseerde Eden Hazard is nog steeds out.

Na de nederlaag tegen Cadiz (0-1) en de met 2-3 verloren Champions League-wedstrijd tegen Shakhtar Donetsk kan Real-coach Zinédine Zidane opgelucht ademhalen. Zijn team rukt met 13 punten uit zes wedstrijden op naar de eerste plaats. Het Barcelona van Ronald Koeman is pas tiende met 7 op 15.

Beide teams begonnen eerder matig aan het seizoen. Een zege tegen de aartsrivaal was dan ook welgekomen. Al na vijf minuten ranselde de oprukkende Federico Valverde de 0-1 voorbij Neto in doel. Barça reageerde meteen. Alba legde vanaf de achterlijn terug op Ansu Fati (8.), die de gelijkmaker binnen prikte en zo de jongste doelpuntenmaker ooit is in een Clasico. Thibaut Courtois had nadien nog een geweldige redding in huis op een schot van Lionel Messi. Voorbij het uur kreeg De Koninklijke een strafschop. Aanvoerder Sergio Ramos trapte de 1-2 tegen de netten. In het slot lukte Luka Modric (90.) nog een derde Madrileense treffer. Bij Real stond Thibaut Courtois de hele wedstrijd in doel. De geblesseerde Eden Hazard is nog steeds out. Na de nederlaag tegen Cadiz (0-1) en de met 2-3 verloren Champions League-wedstrijd tegen Shakhtar Donetsk kan Real-coach Zinédine Zidane opgelucht ademhalen. Zijn team rukt met 13 punten uit zes wedstrijden op naar de eerste plaats. Het Barcelona van Ronald Koeman is pas tiende met 7 op 15.