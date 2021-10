Op de twaalfde speeldag van La Liga heeft Real Madrid zaterdagmiddag zijn plicht vervuld op bezoek bij laagvlieger Elche. Het werd 1-2, met dank aan Vinicius Junior.

Carlo Ancelotti had andermaal een plekje op de bank gereserveerd voor Eden Hazard. Thibaut Courtois startte wel tussen de palen. Hazard keek toe hoe Vinicius Junior (22.) halverwege de eerste helft de score opende op aangeven van gelegenheidsspits Mariano Diaz, die de geblesseerde Karim Benzema verving.

Tweede gele kaart

Na de rust kreeg thuisspeler Raul Guti net voorbij het uur een tweede gele kaart onder de neus geduwd, op het moment dat de gelijkmaker voor de thuisploeg in de lucht hing. Een dik kwartier voor tijd buitte de Koninklijke het numerieke overwicht uit dankzij alweer Vinicius Junior (73.). De aansluitingstreffer van Pere Milla (86.) viel te laat. Hazard was net voordien matchwinnaar Vinicius Junior komen aflossen.

Dankzij de overwinning hijst Real zich opnieuw naar de koppositie in de Spaanse eerste klasse, naast het Real Sociedad van Adnan Januzaj, met 24 op 33. Sevilla kan later op de dag mee aan de leiding komen als het Osasuna puntenloos terug naar Pamplona weet te sturen. In de avond wordt het ook nog uitkijken naar hoe het Barcelona vergaat in eigen huis tegen Alavés, na het ontslag van Ronald Koeman eerder deze week.

Carlo Ancelotti had andermaal een plekje op de bank gereserveerd voor Eden Hazard. Thibaut Courtois startte wel tussen de palen. Hazard keek toe hoe Vinicius Junior (22.) halverwege de eerste helft de score opende op aangeven van gelegenheidsspits Mariano Diaz, die de geblesseerde Karim Benzema verving.Na de rust kreeg thuisspeler Raul Guti net voorbij het uur een tweede gele kaart onder de neus geduwd, op het moment dat de gelijkmaker voor de thuisploeg in de lucht hing. Een dik kwartier voor tijd buitte de Koninklijke het numerieke overwicht uit dankzij alweer Vinicius Junior (73.). De aansluitingstreffer van Pere Milla (86.) viel te laat. Hazard was net voordien matchwinnaar Vinicius Junior komen aflossen.Dankzij de overwinning hijst Real zich opnieuw naar de koppositie in de Spaanse eerste klasse, naast het Real Sociedad van Adnan Januzaj, met 24 op 33. Sevilla kan later op de dag mee aan de leiding komen als het Osasuna puntenloos terug naar Pamplona weet te sturen. In de avond wordt het ook nog uitkijken naar hoe het Barcelona vergaat in eigen huis tegen Alavés, na het ontslag van Ronald Koeman eerder deze week.