Elke zaterdag berichten we in De tuin van Eden over de belevenissen van Eden Hazard bij Real Madrid. Deze week: alweer blessureleed, waardoor de Koninklijke zijn sterspeler moet missen in een crisismoment.

Onze landgenoot domineerde nog maar eens de Spaanse media. Helaas om de verkeerde reden: niet met een uitblinkersrol in de CL-topper tegen Manchester City van woensdag -die bleek uiteindelijk weggelegd voor collega-Rode Duivel Kevin De Bruyne- of met de spotlights op hem in aanloop naar de Clásico tegen Barcelona van zondag. Neen, zoals ondertussen voldoende gemeld werd, viel Eden Hazard vorig weekend geblesseerd uit tegen Levante. Alweer. Zijn derde blessure dit seizoen. Na eerder een hamstringblessure in augustus en zijn enkelfractuur in november na een trap van Thomas Meunier (PSG).

Het leek een onschuldig voorval, met Hazard die een hakje probeerde, daarbij mogelijks licht aangetikt op zijn hiel. Even manken en dan proberen verder spelen, maar het manken ging niet weg en even later werd het nummer 7 van Real gewisseld. Het verdict volgde de dag erna: opnieuw een klein barstje in de enkel, zij het wel op een andere plaats dan bij de vorige fractuur, die hem drie maanden aan de kant hield. Zijn rentree bij Real duurde dus welgeteld twee wedstrijden.

Een inactiviteit van enkele maanden wordt vooropgesteld, wat meteen einde seizoen betekent. Het EK komt (voorlopig) niet in het gedrang, al zal de kapitein van de Rode Duivels daar wellicht aantreden zonder al te veel wedstrijdritme.

Schuldigen

Er wordt nu volop jacht gemaakt op de schuldigen. Liet de medische staf van Real Madrid, die nochtans een aardige staat van verdienste heeft, hem te vroeg hervatten met de groepstrainingen? Is zijn enkel kapot, na een zware operationale ingreep in 2017? Ondervindt Hazard nog naweeën van zijn gemiste (fysieke) voorbereiding? Of weegt de stress van het absolute sterrendom bij zijn droomclub toch op hem, wat hem misschien vatbaarder maakt voor blessures? Feit is dat Hazard in één seizoen Real al bijna evenveel blessuredagen zal tellen dan in zijn vijf jaren bij Chelsea samen. In de toch fysiek zwaardere Premier League, nota bene. Het roept vragen op.

Ook de Belgische bondscoach Roberto Martínez uitte zijn bezorgdheid over dat door blessures geteisterde debuutseizoen bij de Koninklijke. 'We zijn triest, omdat Eden dit niet verdient', zei Martínez. 'Hij kwam aan bij een nieuwe ploeg, mocht beginnen aan een nieuw project en het moest een ongelooflijk jaar worden. Maar hij had al een kleine blessure en nu hadden we nochtans het gevoel dat alles weer in orde was. Maar ook dat is voetbal. Ik denk niet dat nodig is om iets of iemand de schuld te proberen geven.'

Zelfde teneur bij Zinédine Zidane, zijn coach bij Real: 'Deze nieuwe blessure is niet alleen heel spijtig voor hem, maar voor heel de ploeg. We weten welke kwaliteiten hij heeft. Of hij onder het mes moet of geopereerd had moeten worden bij zijn vorige blessure? Het is niet aan mij om daar uitspraken over te doen, daar hebben we specialisten voor. Ik hoop alleen dat hij helemaal hersteld is wanneer hij terugkomt. Wanneer dat zal zijn kan ik nu niet zeggen.'

Cruciale Clásico

De vraag rijst nu ook welke behandeling Hazard de meeste garantie biedt op volledig herstel? Een operatie, of volstaat opnieuw vooral rust? In het eerste geval zou hij doorverwezen worden naar een Engelse specialist: James Calder. Hij opereerde Hazard al eens in 2017, toen een ijzeren plaatje in zijn enkel gestoken werd, en ook Real heeft ervaring met de Britse arts. Onder meer Gareth Bale was in behandeling bij Calder. Volgens kenners zou deze nieuwe blessure aan opnieuw dezelfde enkel alleszins niet bedreigend voor zijn verdere carrière.

Eden Hazard pikkelt ondertussen nog maar eens op krukken door Valdebabas, het oefencentrum van Real Madrid. En zal komende zondag de Clásico vanuit de tribune van Bernabéu moeten gadeslaan. Real, en vooral Zidane, hadden hun sterspeler nochtans goed kunnen gebruiken. De Koninklijke staat onder hoogspanning.

Bij verlies zondag tegen Barcelona dreigen ze in één week tijd hun hele seizoen te vergooien: na de de 1-2 nederlaag tegen City van afgelopen woensdag wordt doorstoten in de CL moeilijk, en in de Primera División betekent verlies plots een achterstand van 5 punten op de aartsrivaal uit Catalonië.

(Matthias Stockmans)

