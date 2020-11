De Koninklijke moet het tegen Inter doen zonder 'de beste verdediger aller tijden'.

'Er zijn gewoon te veel wedstrijden. We leven in een complexe tijd en niemand vraagt naar de gezondheid van de spelers. Er zijn veel blessures. Het slaat nergens op om nog meer competities te maken, want dan gaan er nog meer spelers gekwetst uitvallen. Ik weet niet met wie de matchen dan gespeeld zullen worden.'Aan het woord is Luka Modric. De 35-jarige Kroaat van Real Madrid steekt aan de vooravond van de confrontatie met Inter zijn verbolgenheid over de drukke kalender niet onder stoelen of banken. Zijn team kan ervan meespreken: tegen de Italianen moet Real het doen zonder de geblesseerden Karim Benzema, Federico Valverde, Luka Jovic en Sergio Ramos.Dat de 34-jarige Ramos een serieus gemis is, bewijst de volgende statistiek: van de laatste zeven Champions Leaguewedstrijden die Real afwerkte zonder Ramos, verloor het er zes. 'We weten hoe belangrijk Sergio is, wat voor een speler hij is. Die statistiek moeten we ombuigen', zei Zinédine Zidane op de persconferentie voorafgaand aan de wedstrijd.Zidane kan ook geen beroep doen op Eder Militão, de eerste back-up centraal in de verdediging. De Braziliaan, afwezig door een coronabesmetting, maakte tot nog toe nooit een erg secure indruk bij Real. Waarschijnlijk zal Zidane dus weer Nacho aan Raphaël Varane koppelen. Dat duo deed het behoorlijk in de competitiewedstrijd tegen Villarreal (1-1).Maar Real zonder Ramos, dat is Real niet. De website Transfermarkt schat zijn waarde op 14 miljoen euro, maar in dit team kan je op zijn belang geen prijs plakken. Hij is niet alleen de onverzettelijke leider, maar hij pikt ook geregeld zijn doelpuntje mee. Vorig seizoen maakte hij in La Liga elf goals, waarvan zes na de coronabreak. Het bijna vlekkeloze parcours dat Real toen vanaf midden juni aflegde en waardoor het kampioen werd, heeft het voor een groot deel aan Ramos te danken. In drie wedstrijden maakte hij toen een beslissend doelpunt. Straf!Ook zijn kopbalgoal in de heenwedstrijd tegen Inter, begin deze maand, was uitermate belangrijk: hij zette Real op een 2-0-voorsprong en het werd uiteindelijk 3-2. Het was meteen zijn honderdste doelpunt voor de Koninklijke. Daarvan maakte hij er 55 met het hoofd, 21 vanop de penaltystip, 2 vanuit vrijschop en 22 met zijn voeten.Bij de nationale ploeg is hij van de huidige kern topschutter met 23 goals. Ook zijn prijzenkast is aardig gevuld, met onder meer 1 WK, 2 EK's, 4 keer de Champions League en 5 keer de Spaanse titel.Geen wonder dus dat de lezers van France Football, dat een poll lanceerde naar aanleiding van het Gouden Bal Dream Team, hem de beste verdediger aller tijden vinden, voor kleppers als Franz Beckenbauer en Franco Baresi.Het contract van Sergio Ramos bij Real Madrid loopt op 30 juni 2021 ten einde en de speler zou het graag met twee jaar verlengd zien. Er zijn immers nog een aantal records die hij wil pakken, zoals het hoogste aantal wedstrijden in het hagelwitte shirt. Dat staat nu nog op naam van Raúl met 741, terwijl Ramos er 660 heeft.Maar de verdediger zou ook graag een verbeterd loon krijgen. Dat is echter een ander paar mouwen. Real Madrid is immers bezig aan een erg prijzige verbouwing van het Bernabéustadion (500 miljoen euro) en ook bij de Koninklijke heeft de coronacrisis er stevig ingehakt. Zo is het Reals intentie om alle spelers dit seizoen zo'n 15 à 20 procent te laten inleveren op hun salaris.René Ramos, die zijn broer Sergio vertegenwoordigt, wil alvast niks kwijt over de contractbesprekingen aan de Spaanse media: 'Daarover praat ik niet. Dat is een zaak tussen ons en de club.' Ook Sergio zelf houdt de lippen stijf op elkaar.In ieder geval zal er voor eind dit jaar best duidelijkheid komen, want vanaf 1 januari mag Ramos officieel beginnen onderhandelen met andere clubs.