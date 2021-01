Luka Jovic speelt de komende maanden opnieuw in het shirt van Eintracht Frankfurt. De Duitse club bevestigde donderdag dat de 23-jarige Servische aanvaller tot het einde van het seizoen wordt gehuurd van Real Madrid.

Jovic voetbalde eerder voor Frankfurt tussen 2017 en 2019. Met 36 goals in 75 matchen lokte hij de interesse van Real Madrid, dat hem in de zomer van 2019 voor 60 miljoen euro kocht. Maar bij de Koninklijke kon Jovic zich niet doorzetten. Sinds zijn aankomst in Madrid maakte de spits slechts twee doelpunten in 32 wedstrijden. Dit seizoen liet coach Zinédine Zidane hem nog maar in vijf matchen opdraven.

Fredi Bobic, sportief directeur bij Frankfurt, had de terugkeer van Jovic dinsdag al aangekondigd bij Sky. Twee dagen later bevestigden beide teams dat de deal rond is.

"Luka heeft er geen gemakkelijke tijd opzitten in Madrid", zegt Bobic op de website van Frankfurt. "Voor hem is het belangrijk dat hij zijn vorm terugvindt. Hij had een groot verlangen om terug te keren naar Eintracht. Hij kan de komende maanden gebruiken om zijn beste vorm terug te vinden in een vertrouwde omgeving. Real Madrid weet dat hij goed zal worden opgevolgd en bij ons zijn ontwikkeling kan verderzetten. En voor ons is het duidelijk dat we er een extra uitstekende optie als centrale aanvaller bij hebben."

Bij Frankfurt moet Jovic mee het vertrek opvangen van Bas Dost. De Nederlander stapte vorige maand over naar Club Brugge. Frankfurt is momenteel negende in de Bundesliga, met 23 punten na 15 speeldagen.

Jovic voetbalde eerder voor Frankfurt tussen 2017 en 2019. Met 36 goals in 75 matchen lokte hij de interesse van Real Madrid, dat hem in de zomer van 2019 voor 60 miljoen euro kocht. Maar bij de Koninklijke kon Jovic zich niet doorzetten. Sinds zijn aankomst in Madrid maakte de spits slechts twee doelpunten in 32 wedstrijden. Dit seizoen liet coach Zinédine Zidane hem nog maar in vijf matchen opdraven. Fredi Bobic, sportief directeur bij Frankfurt, had de terugkeer van Jovic dinsdag al aangekondigd bij Sky. Twee dagen later bevestigden beide teams dat de deal rond is."Luka heeft er geen gemakkelijke tijd opzitten in Madrid", zegt Bobic op de website van Frankfurt. "Voor hem is het belangrijk dat hij zijn vorm terugvindt. Hij had een groot verlangen om terug te keren naar Eintracht. Hij kan de komende maanden gebruiken om zijn beste vorm terug te vinden in een vertrouwde omgeving. Real Madrid weet dat hij goed zal worden opgevolgd en bij ons zijn ontwikkeling kan verderzetten. En voor ons is het duidelijk dat we er een extra uitstekende optie als centrale aanvaller bij hebben." Bij Frankfurt moet Jovic mee het vertrek opvangen van Bas Dost. De Nederlander stapte vorige maand over naar Club Brugge. Frankfurt is momenteel negende in de Bundesliga, met 23 punten na 15 speeldagen.