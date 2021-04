De Super League is geen gevaar voor de voetbalsport maar juist de noodzakelijke redding. Dat zegt Florentino Pérez, de voorzitter van Real Madrid.

'Het klopt niet dat dit voor de rijke clubs is. Ik ben niet de eigenaar van Real, ik ben de voorzitter. Real is een club met leden. Alles wat ik doe, is voor het welzijn van het voetbal', aldus Pérez. 'We doen dit om het voetbal, dat in een kritieke situatie verkeert, te redden.'

AC Milan, Arsenal, Atlético Madrid, Chelsea, FC Barcelona, Inter, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid en Tottenham Hotspur willen in augustus een midweekse topcompetitie starten en zo 10 miljard euro genereren. Ze zijn op zoek naar nog drie clubs en willen jaarlijks vijf ploegen uitnodigen. Perez verwijst naar de grote gevolgen die de coronapandemie voor de voetbalsport heeft. Real Madrid heeft grote schulden, net als bijvoorbeeld FC Barcelona. Pérez: 'De situatie is erg dramatisch. We moeten nu het voetbal redden, zodat we de komende 20 jaar weer in vrede kunnen leven.'

De voorzitter van Real Madrid vindt dat de UEFA, die maandag de plannen bekendmaakte voor de nieuwe opzet van de Champions League, te laat heeft gehandeld. 'Dat nieuwe format komt er in 2024. In 2024 zijn alle clubs al overleden. De Champions League is pas interessant vanaf de kwartfinales. Voor die tijd spelen we tegen bescheiden clubs, dat is niet aantrekkelijk.'

