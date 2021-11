Na twaalf speeldagen staat Real Sociedad aan de leiding in La Liga. Adnan Januzaj en twee oude bekenden uit de Jupiler Pro League zouden zomaar op weg kunnen zijn naar de Spaanse titel.

Real Sociedad dat na x-aantal speeldagen meedoet bovenin in de Spaanse eerste klasse, het lijkt een verhaal te zijn dat de laatste paar jaar steeds terugkomt. In het seizoen 2019/20 kon het kampeerde het bij de eerste plaatsen tot ongeveer de 15e speeldag, idem het jaar erop. Toen stond het zelfs een tijdje aan de leiding.En ook dit jaar is La Real weer bij de eerste plaatsen terug te vinden in Spanje. Meer nog, na twaalf speeldagen staat het alleen aan kop en dat al voor de vijfde wedstrijd op rij. Bovendien verloor het niet in zijn laatste 14 matchen, ook niet in de Europa. De laatste nederlaag dateert van de eerste speeldag tegen Barcelona, toen gingen de troepen van Imanol Alguacil met 4-2 de boot in. Met 25 punten beleeft de club zelfs een van zijn beste seizoensstarten ooit. En niet alleen in La Liga is Sociedad erg goed bezig, ook in Europa staat het aardig zijn mannetje. In een lastige Europa Leaguepoule met ook nog PSV, Monaco en Stürm Graz doet het mee voor groepswinst, al liet het donderdag wel een steekje vallen door 1-1 te spelen tegen het kleine broertje uit Oostenrijk. Zo staan de Basken momenteel tweede met 6 punten.Een titel en een lange Europese campagne, daar droomt nu iedere supporter van Real Sociedad van, maar de vorige jaren - toen het ook steeds sterk begon - zakte het uiteindelijk telkens terug naar een vijfde of zesde plaats. Waarom zou dat dit jaar anders zijn? Daar zijn twee redenen voor. Ten eerste proefden de Basken in april de smaak van een trofee. In de finale van de Copa del Rey van 2020 - die werd met een jaar uitgesteld door corona - won het met 1-0 van Athletic. Daarmee pakte La Real voor het eerst sinds 1982, toen het voor het tweede jaar op rij de titel pakte, nog eens een beker. De Copa del Rey is de eerste kers op de taart en doet dromen van meer. De winnaarsmentaliteit lijkt nu helemaal in de rangen van Alguacil te zijn gekropen.Een tweede reden waarom Real Sociedad een titelkandidaat is, is de vermoeidheid die dit seizoen niet zo snel zal toeslaan als de voorbije jaren. Alguacil gebruikte namelijk al 30 spelers dit seizoen en dat met ook heel wat blessures van onder meer Nacho Monreal, Asier Illaramendi en recent ook Mikel Oyarzabal en ouderdomsdeken David Silva. Allerminst kleine namen en toch staat Sociedad aan de leiding momenteel, het belooft veel goeds voor wanneer de toppers terugkeren.De steunpilaren van dit team zijn er meerderen, het team rekent niet op één grote ster die alle goals maakt. Voorlopig is Oyarzabal topschutter met zes goals, met op nummer twee grote belofte Alexander Isak en, jawel, centrale verdediger Aritz Elustonde (beiden 3 goals). Opvallend is ook dat er maar twee spelers zijn die in al dat geroteer van Alguacil al in iedere wedstrijd speelden dit seizoen: middenvelder Mikel Merino en Adnan Januzaj. Merino stond zelfs al in iedere wedstrijd aan de aftrap, terwijl de Rode Duivel het toch vooral van invalbeurten moet hebben.Nog twee andere spelers zullen een belletje doen rinkelen bij de fan van Belgisch voetbal. Een eerste is Mathew Ryan, ex-keeper van Club Brugge en KRC Genk. Hij werd deze zomer overgenomen van Brighton - na een uitleenbeurt aan Arsenal - maar de Australiër heeft het best lastig in het Baskenland. De nummer één onder de lat is namelijk Alex Remiro, maar door het hele wisselsysteem van Alguacil heeft Ryan ook al zijn minuten gemaakt dit seizoen. Twee wedstrijden stond hij al onder de lat en steeds was hij bij de besten op het veld. Een paar weken geleden tegen Celta de Vigo werd hij zelfs man van de match. Maar toch moet Ryan vanop de bank meekijken. Al kan daar snel verandering in komen, zeker als Remiro begint te blunderen zoals vorig weekend tegen Athletic waardoor Iker Muniain in de laatste minuten nog de gelijkmaker kon scoren.Een andere bekendere naam is Alexander Sørloth. De Noorse ex-aanvaller van KAA Gent kwam ook tijdens het tussenseizoen naar Spanje op uitleenbasis van RB Leipzig, maar verschillende blessures hielden ook hem aan de kant, al scoorde hij wel al een keertje in de competitie en donderdag ook tegen Stürm Graz.Alles lijkt aanwezig te zijn om nog eens een spectaculair seizoen mee te maken in Santiago de Compostela, bijna twintig jaar nadat de club in het seizoen 2002/03 net naast de titel greep. Toen verloor Sociedad pas op de voorlaatste speeldag de leidersplaats. Zo'n scenario willen ze niet meer meemaken, maar kunnen ze het nu ook echt afmaken? We zien het de komende weken en maanden.