De Franse Real Madrid-aanvaller Karim Benzema heeft tijdens het 2-2 gelijkspel tegen Elche op zondag inbrekers over de vloer gekregen. Dat heeft de Spaanse politie maandag gemeld.

'De speler realiseerde zich wat er was gebeurd toen hij na de wedstrijd naar huis terugkeerde en ontdekte dat alles was overhoop gehaald in zijn woonst', aldus gerechtelijke bronnen aan het Franse persbureau AFP. Het zou voorlopig onduidelijk zijn wat er is gestolen. Volgens de eerste bevindingen zijn de dieven over de buitenste omheining van het pand geklommen en het huis binnengekomen door een raam open te breken.

Benzema is lang niet de eerste voetballer in Spanje die thuis ongewenst bezoek kreeg tijdens een wedstrijd. In oktober 2019 kondigden de Spaanse ordediensten en Europol nog de ontmanteling aan van een netwerk van inbrekers dat vooral spelers van Atletico en Real Madrid als doelwit had. Volgens de Spaanse pers werd ook Benzema eerder al het slachtoffer van een inbraak van dat netwerk.

