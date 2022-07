Eden Hazard kreeg dinsdag in het oefenduel tegen Club América (2-2), de nummer vier van de Mexicaanse competitie, voor de tweede wedstrijd op rij 45 minuten van Real-coach Carlo Ancelotti.

De aanvoerder van de Rode Duivels begon op de bank en mocht bij de rust invallen voor Marco Asensio. Toen stond het al 1-1, nadat Karim Benzema na 22 minuten, op aangeven van Asensio, het openingsdoelpunt van Henry Martin (5.) ongedaan had gemaakt.

Na 55 minuten bracht onze landgenoot de Koninklijke van op de stip op voorsprong, na een strafschopovertreding op Lucas Vazquez. Voor Hazard was dit het eerste doelpunt na een droogte van 188 dagen. Het was van 20 januari geleden dat hij nog eens gescoord had. Dat was toen tegen Elche, in de achtste finales van de Copa del Rey.

De voorbije drie seizoenen werd Hazard vrijwel onophoudelijk afgeremd door blessureleed, waardoor hij niet verder kwam dan amper 66 duels, 6 doelpunten en 10 assists. Ter vergelijking: 351 duels voor Chelsea leverden 110 goals en 92 assists op. Sinds het plaatje uit zijn enkel verwijderd is, is Hazard echter aan de beterhand en zo lijkt zijn verhaal in de Spaanse hoofdstad plots nog niet afgelopen. 'Eden is een uitstekende speler en wij hebben de beste Hazard nodig', vertelde Ancelotti na het duel. 'Deze oefenwedstrijden gebruiken we om Hazard minuten te geven, want hij is een speler die we dit seizoen zeker nodig zullen hebben. In vergelijking met de Clasico tegen Barcelona leverde hij vandaag ook een betere wedstrijd af. Ik vond onze prestatie als team over het algemeen beter in de tweede helft. Toen hadden we de controle over de wedstrijd.'

Real blijft door het gelijkspel zonder zege op zijn Amerikaanse tournee, maar Hazard kreeg wel voor de tweede wedstrijd op rij heel wat speelminuten. In de Clasico zonder inzet verscheen hij zaterdag in Las Vegas, net als Thibaut Courtois, aan de aftrap. Real verloor toen uiteindelijk met het kleinste verschil (0-1) van FC Barcelona. Hazard mocht toen bij de rust in de kleedkamers blijven.

Voor de pauze had hij als valse 9 gespeeld, met Vinicius en Rodrygo op de flanken, bij afwezigheid van Karim Benzema. Coach Carlo Ancelotti had eerder al laten uitschijnen dat dit misschien wel de rol zou zijn waarin we de Madrileense recordaankoop aller tijden dit seizoen te zien zullen krijgen en dat bleek ook zo te zijn in de tweede helft tegen América. Hazard nam centraal de plaats in van Benzema. Real sluit zijn Amerikaanse tournee zaterdag in de Rose Bowl van Pasadena, het stadion waar in 1994 de WK-finale tussen Brazilië en Italië gespeeld werd, af met een duel tegen Juventus.

