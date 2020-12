Op de jaarlijkse Algemene Vegadering van Real Madrid kwam voorzitter Florentino Pérez nogmaals terug op de Super League. 'Het voetbal heeft een nieuwe verandering nodig.'

'Niets zal ooit meer hetzelfde zijn', begon Pérez aan het laatste hoofdstuk van zijn speech op de Algemene Vergadering van Real Madrid. 'De coronapandemie heeft alles veranderd. Het maakte ons kwetsbaarder en dat geldt ook voor het internationale voetbal. Maar de sport heeft formules om het competitiever en aantrekkelijker te maken.'

Een van die 'formules' is volgens Pérez, zonder het specifiek te noemen, een Europese Super League waar al enige tijd over gesproken wordt. En die nieuwe competitie zou niet enkel goed zijn voor de clubs, maar ook voor de fans, zo vertelde Pérez. 'De fans worden geconfronteerd met een verzadiging van de voetbalkalender die alles erg moeilijk maakt. Zelfs de tegenstander herkennen is al niet meer zo eenvoudig. En bovendien raken er continu spelers geblesseerd door die opeenstapeling van matchen. De hervorming van het voetbal kan dus niet wachten, het moet er snel komen om de fans te verdedigen.'

Real Madrid heeft volgens Pérez ook de verantwoordelijkheid om de competitie op te starten, want het stond al aan de wieg van vele andere grote ontwikkelingen in het internationale voetbal. 'De clubs was al deel van elke innovatie en verdedigde die ook allemaal in onze sport', ging Pérez verder. 'Real was de enige club onder de stichtende leden van de FIFA in 1904, samen met zeven nationale federaties. En in 1955 was het samen met L'Équipe de drijvende kracht achter de organisatie van de eerste Europacup, een revolutionair moment dat de geschiedenis van de sport voorgoed veranderde. Zonder al die veranderingen zou voetbal nooit staan waar het nu staat, dus onze club moet deze nieuwe uitdaging ook aangrijpen.'

'Ze zouden hem beter moeten informeren'

Lang moest de Realvoorzitter niet wachten op reacties van enkele belangrijke personen in het Spaanse voetbal. Zondagochtend stuurde Javier Tebas, de voorzitter van La Liga, al een tweet de wereld in. 'Ik denk dat ze Florentino Pérez beter moeten informeren over de Europese Super League.'

In zijn toespraak had Pérez het ook over de uitzendingen van de matchen van Real Madrid. Volgens hem zouden die niet objectief genoeg zijn. 'Er zijn momenten dat ze de belangrijke momenten niet herhalen. Iedereen ziet dat het niet objectief is hoe de mensen het spel zien en hoe ze erover praten. Ze zijn nooit gunstig voor Madrid. Het is gewoon de waarheid, de verschillende behandeling die ze Real geven ten opzichte van andere teams.' En ook daar had Tebas een antwoord op. 'Als hij denkt dat ze niet objectief zijn, moet hij misschien eens kiezen voor Real Madrid TV, ik ben er zeker van dat ze daar wel 'objectief' zijn.'

Creo que el presidente del @realmadrid anda muy despistado con el tema de la SUPERLIGA, deben informarle mejor. Y sobre las retransmisiones... si cree que no son objetivas, en el mando a distancia hay una opción para escuchar el partido con RMTV, seguro que son más "objetivas". — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) December 20, 2020

