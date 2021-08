Real Madrid zal La Liga niet verlaten om toe te treden tot de Premier League of de Bundesliga. Dat maakte voorzitter Florentino Pérez duidelijk in een statement nadat de Spaanse krant Mundo Deportivo zaterdag met het nieuws uitpakte dat de Koninklijke zou denken aan een vertrek uit de eigen competitie.

Het was deze ochtend groot nieuws in Spanje: vertrekt Real Madrid binnenkort uit La Liga om toe te treden tot een buitenlandse topcompetitie zoals de Premier League of de Bundesliga? De Spaanse krant El Mundo Deportivo pakte zaterdagochtend namelijk uit met het nieuws dat Florentino Pérez, de voorzitter van de Koninklijke, zou gevraagd hebben aan zijn assistenten om uit te zoeken hoe Real uit de competitie kan vertrekken.

De oorzaak voor de vertrekplannen zou de frustratie van de voorzitter zijn ten opzichte van La Liga en diens voorzitter Javier Tebas, die met hun financiële regels de koopkracht van Real Madrid op de transfermarkt erg zouden beperken. En ook de tegenwerking van hun kant in het dossier van de Super League heeft Pérez, de grootste aanhanger van het nieuwe project, nog niet verteerd.

Op het nieuws reageerde Real Madrid zelf met een statement waarin het resoluut de plannen tegenspreekt. 'Vanwege hetgeen dat vandaag gepubliceerd is doorMundo Deportivo, waarin gesteld wordt dat de club een overstap van La Liga naar de Premier League overweegt, wil Real Madrid duidelijk maken dat er niets van klopt. Het is absurd en onmogelijk. Dit is opnieuw een poging om de dagelijkse gang van zaken bij de club te verstoren.'

Vanavond begint Real Madrid aan het nieuwe seizoen. Om 22 uur spelen de troepen va Carlo Ancelotti (met Thibaut Courtois en Eden Hazard in de selectie) in en tegen Alavés.

Lees ook: Gerommel in La Liga: vertrek Messi zet verhoudingen op scherp

Het was deze ochtend groot nieuws in Spanje: vertrekt Real Madrid binnenkort uit La Liga om toe te treden tot een buitenlandse topcompetitie zoals de Premier League of de Bundesliga? De Spaanse krant El Mundo Deportivo pakte zaterdagochtend namelijk uit met het nieuws dat Florentino Pérez, de voorzitter van de Koninklijke, zou gevraagd hebben aan zijn assistenten om uit te zoeken hoe Real uit de competitie kan vertrekken.De oorzaak voor de vertrekplannen zou de frustratie van de voorzitter zijn ten opzichte van La Liga en diens voorzitter Javier Tebas, die met hun financiële regels de koopkracht van Real Madrid op de transfermarkt erg zouden beperken. En ook de tegenwerking van hun kant in het dossier van de Super League heeft Pérez, de grootste aanhanger van het nieuwe project, nog niet verteerd.Op het nieuws reageerde Real Madrid zelf met een statement waarin het resoluut de plannen tegenspreekt. 'Vanwege hetgeen dat vandaag gepubliceerd is doorMundo Deportivo, waarin gesteld wordt dat de club een overstap van La Liga naar de Premier League overweegt, wil Real Madrid duidelijk maken dat er niets van klopt. Het is absurd en onmogelijk. Dit is opnieuw een poging om de dagelijkse gang van zaken bij de club te verstoren.'Vanavond begint Real Madrid aan het nieuwe seizoen. Om 22 uur spelen de troepen va Carlo Ancelotti (met Thibaut Courtois en Eden Hazard in de selectie) in en tegen Alavés.