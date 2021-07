Florentino Pérez, voorzitter van Real Madrid, zit in nauwe schoentjes nadat hij in een uitgelekt videofragment gehakt maakte van clubiconen Iker Casillas en Raúl. 'Ze zijn de grootste oplichters uit de geschiedenis van de club', klonk het in 2006.

De Realvoorzitter zou de pijnlijke woorden hebben uitgesproken in 2006, kort na zijn eerste ambtstermijn bij de Koninklijke. In het uitgelekte audiobestand, gepubliceerd door de Spaanse krant El Confidencial, haalt hij hard uit naar Iker Casillas en Raúl. De spits ziet hij als een van de oorzaken voor zijn vertrek bij de club. Volgens Pérez zou Raúl de clubs zelfs 'vernietigen'. 'Het is echt heel erg. Hij gelooft dat Real Madrid van hem is.'

En dan volgt een tirade aan het adres van Casillas. 'Hij is geen keeper voor Real Madrid. Wat wil je dat ik erover zeg? Dat is hij niet, dat is hij nooit geweest. Hij is de grootste mislukking die we hebben gehad. Je hebt mensen die hem aanbidden; ik begrijp daar niets van. Mensen verdedigen hem, maar hij is een grote oplichter. Net als Raúl. De twee grootste oplichters uit de geschiedenis van Real Madrid zijn Raúl en Casillas. Ze zijn ontzettend egoïstisch en je kunt niet op ze rekenen. Wie wel op ze rekent, heeft ongelijk.'

In 2006, toen Pérez deze beschuldigende woorden uitriep, waren Casillas (toen nog maar 25) en Raúl (29) twee basisspelers en op de top van hun kunnen. Pérez keerde in 2009 terug als voorzitter, een jaar later trok Raúl naar Schalke 04. Hij speelde uitendelijk 16 jaar voor de Koninklijke, waarin hij 324 scoorde in 741 wedstrijden. Hij won ook drie keer de Champions League, pakte zes Spaanse titels en werd vijf keer Speler van het Jaar.

Casillas trok pas in 2015 de deur van de Spaanse hoofdstad achter zich dicht. Ook als jeugdproduct van Real kwam de goalie aan 725 wedstrijden. Hij werd vijf keer kampioen van Spanje en won drie keer de Champions League en de Spaanse beker.

Zwart maken door de Super League

Pérez kwam ook al naar buiten met een reactie op het uitgelekte fragment van 15 jaar geleden. 'De zinnen worden uitgesproken in gesprekken die zijn opgenomen door de heer José Antonio Abellán, die ze al vele jaren zonder succes probeert te verkopen', zegt Pérez. 'Het is verrassend dat, ondanks de verstreken tijd, de krant El Confidencial de uitspraken nu alsnog verzamelt.'

'Het zijn slechts enkele zinnen uit gesprekken met een bredere context', probeert Pérez zichzelf nog te verdedigen. De reden voor het lek is alvast erg duidelijk volgens hem. 'Ik begrijp dat dit te wijten is aan mijn rol als een van de voorvechters van de Super League', klinkt het. 'Ik heb de zaak in handen gegeven van mijn advocaten, die mogelijke vervolgstappen bestuderen.'

De Realvoorzitter zou de pijnlijke woorden hebben uitgesproken in 2006, kort na zijn eerste ambtstermijn bij de Koninklijke. In het uitgelekte audiobestand, gepubliceerd door de Spaanse krant El Confidencial, haalt hij hard uit naar Iker Casillas en Raúl. De spits ziet hij als een van de oorzaken voor zijn vertrek bij de club. Volgens Pérez zou Raúl de clubs zelfs 'vernietigen'. 'Het is echt heel erg. Hij gelooft dat Real Madrid van hem is.'En dan volgt een tirade aan het adres van Casillas. 'Hij is geen keeper voor Real Madrid. Wat wil je dat ik erover zeg? Dat is hij niet, dat is hij nooit geweest. Hij is de grootste mislukking die we hebben gehad. Je hebt mensen die hem aanbidden; ik begrijp daar niets van. Mensen verdedigen hem, maar hij is een grote oplichter. Net als Raúl. De twee grootste oplichters uit de geschiedenis van Real Madrid zijn Raúl en Casillas. Ze zijn ontzettend egoïstisch en je kunt niet op ze rekenen. Wie wel op ze rekent, heeft ongelijk.'In 2006, toen Pérez deze beschuldigende woorden uitriep, waren Casillas (toen nog maar 25) en Raúl (29) twee basisspelers en op de top van hun kunnen. Pérez keerde in 2009 terug als voorzitter, een jaar later trok Raúl naar Schalke 04. Hij speelde uitendelijk 16 jaar voor de Koninklijke, waarin hij 324 scoorde in 741 wedstrijden. Hij won ook drie keer de Champions League, pakte zes Spaanse titels en werd vijf keer Speler van het Jaar.Casillas trok pas in 2015 de deur van de Spaanse hoofdstad achter zich dicht. Ook als jeugdproduct van Real kwam de goalie aan 725 wedstrijden. Hij werd vijf keer kampioen van Spanje en won drie keer de Champions League en de Spaanse beker.Pérez kwam ook al naar buiten met een reactie op het uitgelekte fragment van 15 jaar geleden. 'De zinnen worden uitgesproken in gesprekken die zijn opgenomen door de heer José Antonio Abellán, die ze al vele jaren zonder succes probeert te verkopen', zegt Pérez. 'Het is verrassend dat, ondanks de verstreken tijd, de krant El Confidencial de uitspraken nu alsnog verzamelt.''Het zijn slechts enkele zinnen uit gesprekken met een bredere context', probeert Pérez zichzelf nog te verdedigen. De reden voor het lek is alvast erg duidelijk volgens hem. 'Ik begrijp dat dit te wijten is aan mijn rol als een van de voorvechters van de Super League', klinkt het. 'Ik heb de zaak in handen gegeven van mijn advocaten, die mogelijke vervolgstappen bestuderen.'