Het zit er de laatste dagen bijna bovenhands op tussen de spelers en voorzitter van Napoli, Aurelio De Laurentiis. Die laatste eiste een hele week afzondering voor de spelers, maar die gingen gewoon naar huis.

Het begon allemaal na de verloren wedstrijd tegen AS Roma (2-1). De Laurentiis was ziedend en eiste dat de ploeg een hele week op afzondering ging. Op zich is dat niet bijzonder, want dat gebeurt wel vaker bij Italiaanse clubs in crisis.

Coach Carlo Ancelotti liet eerder verstaan dat hij het niet eens was met zijn voorzitter, maar dat hij de beslissing aanvaardde. Dinsdag bleef hij na de wedstrijd echter weg van de persbabbel.

Na de match escaleerde de situatie, want ook na de match kwam Ancelotti niet praten met de pers, net zoals speler Fernando Llorente. Bovendien zouden ze aan de zoon van de voorzitter hebben laten weten dat ze gewoon naar huis vertrokken en niet op de bus stapten. Dries Mertens zou zelfs als eerste vertrokken zijn.

'We gaan terug naar ons huis, vertel dat maar aan je vader", vertelde kapitein Lorenzo Insigne volgens de Italiaanse krant La Repubblica. Vreemd genoeg vertrokken Ancelotti en zijn staf wel naar het afzonderingsvertrek.

Napoli komt in de Serie A maar niet onder stoom en staat na elf speeldagen pas zevende, met koploper Juventus al ver buiten zicht. In de Champions League lijkt Napoli wel op weg naar de volgende ronde. De Italianen (8 ptn) volgen in groep E op een punt van leider Liverpool, voor Salzburg (4 ptn) en KRC Genk (1 ptn).