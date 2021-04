Vader Haaland en makelaar Mino Raiola bezochten donderdag Barcelona en Real Madrid om te spreken over de toekomst van topspits Erling. Hoe verliep die uitstap?

Borussia Dortmund zal deze zomer Erling Haaland niet van de hand doen. Dat maakte het bestuur gisteren nog maar eens duidelijk nadat bekend raakte dat de vader van de topspits samen met makelaar Mino Raiola naar Spanje trok om te gaan praten met Real Madrid en Barcelona.

De transfer van de sterke Noor zal er meer dan waarschijnlijk ook nog niet aankomen in de maanden juli en augustus, want de prijs is momenteel veel te hoog: er is sprake van meer dan 200 miljoen euro. In het contract van Haaland is echter een clausule opgenomen dat hij tijdens de zomer van 2022 mag vertrekken voor het bedrag van 75 miljoen euro. Een koopje bijna voor de grootste clubs. Het loont dus de moeite voor hen om nog even te wachten.

Maar ondertussen wordt er al gesproken over een overgang en gaat de familie op zoek naar de beste volgende stap voor zoonlief. Vandaag/vrijdag zouden ze zelfs enkele Engelse clubs aandoen, maar hoe verliep de uitstap naar Spanje precies?

De Spaanse krant El Mundo Deportivo hield een dagboek bij.

Haaland senior en Raiola vertrokken al vroeg naar Spanje. Het duo trok rond 9u40 met een privéjet vanuit Nice naar Barcelona. Daar was alles al gepland, want een taxi met de privéchauffeur van Joan Laporta, de kersverse voorzitter van Barcelona, wachtte hen daar op. Eerst werd Raiola vervoerd naar Camp nou, daarna was het de beurt aan vader Haaland. Zo wilden beiden de paparazzi zoveel mogelijk ontwijken. Dat er veel besproken werd in de Catalaanse hoofdstad, werd al snel duidelijk, want het duo zat bijna vier uur op het kantoor van Laporta.

En het was echt 'clubhoppen' voor Haaland en Raiola, want al om 14 uur vertrokken ze naar hun volgende bestemming: Real Madrid. En ook daar wachtte iemand van de club hen op, deze keer met een Audi Q8. Het gesprek gebeurde deze keer niet met de voorzitter, maar met José Angel Sánchez, de algemeen directeur van de Koninklijke. Het trio zou iets meer dan drie uur gepraat hebben, een kleine 40 minuten minder dan het onderhoud in Barcelona.

Tijdens die gesprekken ging het niet over koetjes en kalfjes maar over een concreet voorstel voor de gewilde Noor. Of het ook echt tot contractbesprekingen kwam, is niet duidelijk. Met de stop in Bernabéu zat het eerste deel van de Europese tournee van Haaland erop, want om 19u33 landde de privéjet terug in Nice.

Het tweede deel van die tournee volgt vandaag al. Nieuwe bestemming: Engeland. Haaland en Raiola zouden met maar liefst vier clubs gaan spreken: Manchester City, United, Chelsea en Liverpool. Evenveel tijd om bij te praten zoals in Spanje zal er dus niet zijn. En ook daarmee is de verkenningsronde niet afgelopen, want later staan ook nog Juventus en PSG het duo op te wachten. Het beloven dus nog drukke tijden te worden voor de familie Haaland.

Borussia Dortmund zal deze zomer Erling Haaland niet van de hand doen. Dat maakte het bestuur gisteren nog maar eens duidelijk nadat bekend raakte dat de vader van de topspits samen met makelaar Mino Raiola naar Spanje trok om te gaan praten met Real Madrid en Barcelona.De transfer van de sterke Noor zal er meer dan waarschijnlijk ook nog niet aankomen in de maanden juli en augustus, want de prijs is momenteel veel te hoog: er is sprake van meer dan 200 miljoen euro. In het contract van Haaland is echter een clausule opgenomen dat hij tijdens de zomer van 2022 mag vertrekken voor het bedrag van 75 miljoen euro. Een koopje bijna voor de grootste clubs. Het loont dus de moeite voor hen om nog even te wachten.Maar ondertussen wordt er al gesproken over een overgang en gaat de familie op zoek naar de beste volgende stap voor zoonlief. Vandaag/vrijdag zouden ze zelfs enkele Engelse clubs aandoen, maar hoe verliep de uitstap naar Spanje precies? De Spaanse krant El Mundo Deportivo hield een dagboek bij.Haaland senior en Raiola vertrokken al vroeg naar Spanje. Het duo trok rond 9u40 met een privéjet vanuit Nice naar Barcelona. Daar was alles al gepland, want een taxi met de privéchauffeur van Joan Laporta, de kersverse voorzitter van Barcelona, wachtte hen daar op. Eerst werd Raiola vervoerd naar Camp nou, daarna was het de beurt aan vader Haaland. Zo wilden beiden de paparazzi zoveel mogelijk ontwijken. Dat er veel besproken werd in de Catalaanse hoofdstad, werd al snel duidelijk, want het duo zat bijna vier uur op het kantoor van Laporta. En het was echt 'clubhoppen' voor Haaland en Raiola, want al om 14 uur vertrokken ze naar hun volgende bestemming: Real Madrid. En ook daar wachtte iemand van de club hen op, deze keer met een Audi Q8. Het gesprek gebeurde deze keer niet met de voorzitter, maar met José Angel Sánchez, de algemeen directeur van de Koninklijke. Het trio zou iets meer dan drie uur gepraat hebben, een kleine 40 minuten minder dan het onderhoud in Barcelona. Tijdens die gesprekken ging het niet over koetjes en kalfjes maar over een concreet voorstel voor de gewilde Noor. Of het ook echt tot contractbesprekingen kwam, is niet duidelijk. Met de stop in Bernabéu zat het eerste deel van de Europese tournee van Haaland erop, want om 19u33 landde de privéjet terug in Nice.Het tweede deel van die tournee volgt vandaag al. Nieuwe bestemming: Engeland. Haaland en Raiola zouden met maar liefst vier clubs gaan spreken: Manchester City, United, Chelsea en Liverpool. Evenveel tijd om bij te praten zoals in Spanje zal er dus niet zijn. En ook daarmee is de verkenningsronde niet afgelopen, want later staan ook nog Juventus en PSG het duo op te wachten. Het beloven dus nog drukke tijden te worden voor de familie Haaland.