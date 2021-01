Tijdens de kwartfinale van de Italiaanse beker tussen AC Milan en Inter gingen Romelu Lukaku en Zlatan Ibrahimovic elkaar verbaal te lijf. Net voor de rust ontspoorde het boeltje. Een reconstructie van een warme Italiaanse avond.

Woensdag, 26 januari 2021, Milaan. In de kwartfinale van de Coppa staan de Milanese ploegen tegenover elkaar. Een mooie strijd wordt verwacht tussen de nummer 1 en 2 in de Serie A, een echte topaffiche eigenlijk. In de Italiaanse pers wordt ook uitgekeken naar het duel tussen Zlatan Ibrahimovic, de topschutter bij AC, en Romelu Lukaku, met evenveel goals de beste bij de Nerazzurri. Wat niemand echter verwachtte, was dat het ook bijna een echte boksmatch tussen beide tenoren zou worden. Vuile woorden werden naar elkaar gegooid en Lukaku was in alle staten. Maar wat werd er precies gezegd?

Minuut 31

De ban is gebroken: Zlatan Ibrahimovic maakt de openingsgoal in wat een aangenaam kijkstuk is. Inter en AC Milan zijn elkaar waard, spelen mooi spel en komen ook elk aan wat goeie kansen. Maar de wedstrijd wordt ook hard gespeeld. Een klein foutje hier en daar hoort erbij, zeker in een Derby della Madonnina. De wedstrijd blijft echter fair tot aan het doelpunt, maar dat verandert snel.

Minuut 38

De match wordt wat intenser. Na een mooie aanval van Inter wordt de kopbal van Alexis Sánchez op de lijn gekeerd door AC Milan. Twee seconden later fluit scheidsrechter Paolo Valeri een lichte fout van Milan Skriniar op Milanaanvaller Raphael Leão. Inter raakt gefrustreerd.

Minuut 44

Romelu Lukaku wordt neergehaald door Milanverdediger Alessio Romagnoli. De Italiaan zit al de hele wedstrijd kort op de Rode Duivel en laat zich opnieuw gelden. Wanneer de bal al eventjes weggetrapt is, geeft Romagnoli nog een stevige duw aan Lukaku. Die valt op de grond, maar komt even snel terug recht om verhaal te halen bij de verdediger.

Ze staan neus aan neus en ook ploegmaats van beide ploegen komen erbij. Alexis Saelemaekers, de rechterflankspeler van Milan en collega-Rode Duivel, probeert Lukaku wat te kalmeren, maar die slaat het gebaar weg en mept Saelemaekers zelfs bijna in het gezicht.

Het zat er bijna bovenhands op tussen Lukaku en Ibrahimovic © GETTY

Minuut 45

Ook Zlatan Ibrahimovic, de ster van AC Milan, moet zich even laten horen in de discussie tussen Lukaku en Romagnoli. Hij lacht wat naar Lukaku, die dat absoluut niet kan verdragen. 'Kom naar binnen, dan vechten we het daar uit', roept de Belg Zlatan toe en gaat zelfs neus aan neus met hem staan. 'Ga naar je moeder en doe die voodoo-bullshit van je, kleine ezel', antwoordt Zlatan met een provocerende grijns op zijn gezicht. Het is een zinnetje dat hij een hele minuut blijft herhalen.

De voodoo-associatie is een duidelijke verwijzing naar Lukaku's periode bij Everton toen die in 2018, volgens bestuurder Farhad Moshiri, een nieuw contract had afgewezen omdat zijn moeder een voodoo had gesproken en die haar vertelde haar Lukaku moest tekenen bij Chelsea. Volgens Lukaku is er helemaal niets aan van het verhaal en uiteindelijk trekt hij zelfs naar Manchester United, waar ook Ibrahimovic op dat moment zit. 'Kleine ezel' zou dan weer verwijzen naar een liedje over Lukaku bij Manchester United. Het liedje (zie hieronder) was erg racistisch volgens Lukaku en bevatte ook enkele verwijzingen naar een ezel. Daar wist Ibrahimovic ook van, want het liedje werd al gezongen toen hij bij de Mancunians zat. In de Gazzetta liet hij vorig jaar nog verstaan: 'Ik herinner me dat ze Lukaku in Engeland nog een ezel noemde, de grote lof voor hem moet dan toch wat genuanceerd worden.'

Na het antwoord van de Zweed gaat bij de Rode Duivel het licht uit en hij roept op zijn beurt: 'Wil je over mijn moeder praten? Kom dan! Fuck you and your mother! Laten we het eens over die van jou hebben, de hoer.'

Scheidsrechter Valeri komt tussenbeide en geeft beide spitsen een gele kaart. 'Waarom praat je alleen met mij? Ga met hem praten,' vroeg Lukaku aan de scheidsrechter. Ondertussen bleef Ibra glimlachen: 'Ik wacht je straks op'. 'Ja, ik zal er zijn, laten we praten', repliceert ook Lukaku.

Rustsignaal

Meteen na de vrije trap fluit Valeri de eerste helft af. Lukaku, nog steeds opgenaaid door de adrenaline wil opnieuw verhaal halen bij Ibrahimovic. Die gaat al grijnzend de kleedkamers in en daagt Lukaku duidelijk uit. 'Laten we over je moeder praten', roept Lukaku hem toe terwijl hij wordt tegengehouden door ploegmaat Nicolo Barella en enkele officials van Inter. Hij herhaalt het zinnetje nog een paar keer en sluit dan af met 'fils de pute'. Een gespannen sfeertje dus.

Tweede helft

Beide tenoren staan geboekt met een gele kaart, maar dat houdt Ibrahimovic in de tweede helft niet tegen. In de 58ste minuut krijgt Ibra namelijk zijn tweede gele kaart na een late tackle op Kolarov. Vanaf dat moment is het al Inter dat de klok slaat. In de 70ste minuut krijgt het ook loon naar werken, want Lukaku mag een penalty, uitgelokt door Barella, omzetten. De Belg loopt naar de camera's en roept: 'Je bent de enige vrouw die telt voor me'. Een duidelijk boodschap voor moeder Adolphine met wie Lukaku een erg sterke band heeft. En zo sluit de Rode Duivel het geschil met Ibrahimovic af.

Uiteindelijk gaat de Derby della Madonnina nog door tot de 100ste minuut, want na een scheidsrechterswissel komen er nog tien minuten extra tijd bij. En, om de derby compleet te maken, scoort Christian Eriksen, die eigenlijk niet meer gewild is door Conte, met een prachtige vrije trap het winnende doelpunt. Of hoe Ibrahimovic uiteindelijk zijn ploeg in de steek liet door Lukaku uit te dagen.

Na de wedstrijd zocht Ibrahimovic Lukaku nog op om zijn excuses aan te bieden. Dat vertelde Milancoach Stefano Pioli. 'Het zijn twee volwassen spelers en ze zijn allebei getest op COVID-19. Ik weet niet juist wat ze tegen elkaar zeiden, maar zulke zaken gebeuren in wedstrijden. Zlatan heeft na afloop in de kleedkamer zijn excuses aangeboden als de grote kampioen die hij is. Hij sloeg een beetje door in zijn drang om het team te helpen.'

