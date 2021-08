Op speeldag drie van de Franse Ligue 1 stond de wedstrijd tussen OGC Nice en Olympique Marseille op het programma. Wat een aantrekkelijke pot voetbal moest worden, draaide uit op een wansmakelijke vechtpartij tussen spelers en supporters. Volle tribunes, een feest.

Begrijp het niet verkeerd, dat er opnieuw volk op de tribunes mag zitten is wel degelijk goed voor de beleving van het voetbal. Het spelletje is in het afgelopen anderhalf jaar nooit hetzelfde geweest. Alleen werden we er dit weekend pijnlijk aan herinnerd dat niet iedereen naar het stadion komt om er een feest van te maken.

Geen dorst

De supporters van OGC Nice hadden niet veel dorst, zo bleek gisteren. In plaats van hun volle flesjes in de vuilbak te kieperen vonden ze het nodig om hun drank bij elke corner richting Marseillespelers te gooien. Vooral Dimitri Payet moest het ontgelden. Hij werd een hele wedstrijd geviseerd door de supporters.

In de derby gingen de poppetjes dan ook aan het dansen nadat Payet voor een zoveelste keer van alles naar zijn hoofd kreeg geslingerd bij en corner. In de 74ste minuut en bij een 1-0 stand had de Fransman er genoeg van en besloot een paar flesjes terug te gooien richting de tribune. En toen barstte de hel los.

Tientallen supporters bestormden het veld. Enkele spelers van Nice probeerden nog tussenbeide te komen, maar er was al te veel olie op het vuur gegooid en er ontstond een grote vechtpartij waarbij verschillende Marseillespelers gewonden raakten.

Op de beelden is te zien dat supporters relatief snel terug plaatsnamen in de tribune en de spelers richting de kleedkamers trokken. Het kwaad was echter al geschied. Vooral Marseille-trainer Jorge Sampaoli was razend en door al het tumult begon er een nieuwe vechtpartij vlak voor de spelerstunnel. Toen ook die tot een einde kwam werd er in de spelerstunnel nog wat heen en weer geroepen, maar zonder al te veel erg.

A real Malice in the Palace type situation at the French Riviera between Marseille and Nice.



Ugly scenes after Dimitri Payet got tagged in the face by stupid, moronic Nice fans. Ugly scenes. pic.twitter.com/uRrKS1Eupr — TWDTV (@TWDTV1) August 22, 2021

Schuldige spelers

Nice-voorzitter Jean-Pierre Rivière daalde van de tribunes af om de heethoofden aan te spreken. 'Ze beloofden mij dat het niet meer zou gebeuren', zei Rivière achteraf op de persconferentie.

Na anderhalf uur keerde de rust eindelijk terug en werd beslist dat de wedstrijd hervat zou worden. Vooral om de kalender niet in de war te brengen. Dat was buiten de spelers van l'OM gerekend. Omdat er (licht)gewonden waren gevallen, weigerden zij het veld nog te betreden. En zo werd de wedstrijd dan toch nog gestaakt.

Iets wat Nicevoorzitter Rivière maar matig wist te appreciëren. De supporters hadden nochtans beloofd het rustig te houden. De man legde achteraf ook vooral de schuld bij de tegenstander. 'Het is duidelijk dat er flesjes werden gegooid vanuit de tribune door onze supporters. Maar wat de boel echt in brand heeft gestoken, is dat een Marseillespeler het nodig vond om een flesje terug te gooien', aldus Rivière. Pablo Longoria, de voorzitter van Marseilla, vond het dan weer 'onacceptabel dat de Ligue 1 er ook maar aan dacht om de wedstrijd te hervatten'. Wordt ongetwijfeld nog vervolgd.

Ook bij binnengaan moest Marseillecoach Jorge Sampaoli nog tot de orde worden geroepen. © GETTY

Geen aartsvijanden

De wedstrijd tussen Nice en Marseille, ook wel de Rivieradery genoemd, is altijd wel een beladen duel geweest, maar tot noemenswaardige incidenten kwam het in het verleden nog niet. De teams zien elkaar ook niet als grootste rivalen. Voor Nice is de komst van Saint-Étienne de wedstrijd van het jaar en in het geval van Marseille is Paris Saint-Germain vijand nummer één.

