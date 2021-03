De acht kwartfinalisten in de Champions League zijn bekend. Bayern München is er voor de negentiende keer bij, een nieuw record.

Dat maakte de UEFA bekend na de terugwedstrijd van de Rekordmeister tegen Lazio (2-1) in de achtste finales.

Bayern deelde het record van het aantal kwartfinaleplaatsen tot dusver met Barcelona. De Catalanen werden vorige week uit het kampioenenbal geknikkerd door PSG.

Met negentien kwalificaties voor de kwartfinales sinds de hervorming van de competitie in het seizoen 1992-1993, en onder de nieuwe naam 'Champions League', heeft het een nieuw record op haar naam staan.

Bayern won de Champions League in 2001, 2013 en vorig jaar in 2020. Het verloor drie maal de finale (1999, 2010 en 2012), zes maal de halve finale (1995, 2000, 2014, 2015, 2016 en 2018) en zes maal de kwartfinale (1998, 2002, 2005, 2007, 2009 en 2017).

Naast Bayern München zit er met Borussia Dortmund nog een Duitse club bij de beste acht van Europa. De andere kwartfinalisten zijn Chelsea, Liverpool en Manchester City uit Engeland, het Spaanse Real Madrid, het Portugese FC Porto en het Franse Paris Saint-Germain.

De loting voor de kwartfinales van de Champions League volgt vrijdag.

