100 dagen voor de start van het EK vrouwenvoetbal in Engeland (6-31 juli) is de ticketverkoop officieel van start gegaan. Intussen vond al meer dan de helft van de 700.000 beschikbare tickets in voorverkoop een afnemer. Dat heeft de Europese voetbalbond (UEFA) maandag bekendgemaakt.

De UEFA maakt zich op voor een recordopkomst. Het vorige record voor een EK vrouwenvoetbal dateert van de editie van 2017 in Nederland. Toen werden 240.000 kaartjes verkocht.

De resterende tickets worden verkocht volgens het 'first come, first served'-principe. Ze kosten tussen 5 en 50 pond (6-60 euro).

De Red Flames treden op het EK aan in poule D. Ze nemen het op tegen Frankrijk, Italië en IJsland.

