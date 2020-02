27 miljoen euro, zoveel betaalde Hertha BSC voor nieuwe spits en recordaanwinst Krzysztof Piatek (24). Vanavond/dinsdag in de bekerwedstrijd tegen Schalke 04 wordt de Pool voor het eerst in de basis verwacht.

Met nog veertien wedstrijden in de Bundesliga voor de boeg staat Hertha BSC slechts zes punten boven een degradatieplaats. Hertha krijgt niet alleen flink wat doelpunten tegen (34), Dodi Lukebakio en ploegmaats hebben het vooral zelf moeilijk om de netten te doen trillen. Met 24 doelpunten zijn ze de op twee na slechtste leerling van de klas.

Om het behoud te verzekeren smeet eigenaar Lars Windhorst tijdens de winterse transferperiode met miljoenen. Lucas Tousart (Olympique Lyon) en Santiago Ascacibar (VfB Stuttgart) kostten respectievelijk 24 en 11 miljoen euro en moeten voor de neus van Rode Duivel Dedryck Boyata voor stabiliteit op het middenveld zorgen. Maar de nieuwe recordtransfer van Hertha luistert naar de naam Krzysztof Piatek. De Duitsers betaalden maar liefst 27 miljoen euro aan AC Milan voor de 24-jarige Poolse spits.

Milan legde in januari 2019 zelf 35 miljoen op tafel om Piatek weg te halen bij Genoa. In de terugronde van vorig seizoen vond hij nog geregeld de weg naar doel. Dit seizoen liet hij in Italië slechts vijf keer de netten trillen in twintig wedstrijden. Na de komst van ene Zlatan Ibrahimovic was hij helemaal overbodig geworden.

Sterk debuut

In de competitiewedstrijd van vrijdag tegen Schalke (0-0) stuurde Jürgen Klinsmann zijn kersverse aanwinst pas na 63 minuten het veld van het Berlijnse Olympiastadion op. Piatek kwam niet tot scoren, maar liet wel meteen zijn kwaliteiten zien. 'Hij is erg sterk in het bijhouden van de bal, met hem in de ploeg konden we hoger gaan spelen', liet Klinsmann optekenen in Kicker.

In de bekerwedstrijd van vanavond/dinsdagavond krijgt Piatek de kans om een vervolg te breien aan zijn sterke debuut. In de achtste finales van de DFB-Pokal op het veld van Schalke wordt hij aan de aftrap verwacht. 'Ik ben klaar én ik ben in goede vorm', was de Pool zelf duidelijk.

De voornaamste opdracht voor Jürgen Klinsmann is zonder twijfel het verzekeren van het behoud, al zou de hyperambitieuze Lars Windhorst ook geen 'neen' zeggen tegen bekerwinst en het bijhorende Europa Leagueticket. Voor beide wordt gerekend op de doelpunten van de 24-jarige recordtransfer.

