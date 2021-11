De Red Flames hebben donderdagavond in hun vijfde kwalificatiewedstrijd voor het WK van 2023 met liefst 19-0 gewonnen van zwakke broertje Armenië, een recordzege voor de Belgische voetbalvrouwen. Niettemin blijven ze in hun poule hangen op de derde plaats.

De Belgen stonden bij de pauze aan Den Dreef in Leuven al 11-0 voor na goals van Hannah Eurlings (3., 30.), Tessa Wullaert (5., 34.), Sarah Wijnants (8.), Amber Tysiak (10., 24.), Tine de Caigny (17., 28., 33.) en Justine Vanhaevermaet (39.). Na de koffie diepten Wullaert (51., 90., 90.+2), Tysiak (72.), invalster Jarne Teulings (78., 90.+4) en Janice Cayman (81., 88.) de score verder uit. Tot vandaag was de ruimste zege van de Flames een 12-0 overwinning in 2017 tegen Moldavië in de WK-voorronde. In het klassement blijft België ondanks de monsterzege derde in groep F met 10 op 15. Noorwegen, dat met 0-7 won van Albanië, leidt met 13 op 15. Dan volgt Polen met 11 op 15. Polen haalde het met 1-2 van Kosovo en is volgende week dinsdag (30 november) de tegenstander van de Flames in Leuven. Noorwegen trekt dan naar het puntenloze Armenië. Alleen de groepswinnaar plaatst zich rechtstreeks voor het WK van 2023 in Nieuw-Zeeland en Australië. De nummer twee wordt naar de play-offs verwezen.

