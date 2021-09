De nationale voetbalvrouwen hebben dinsdagavond in Brussel hun eerste zege geboekt in de kwalificatiecampagne voor het WK 2023 in Australië en Nieuw-Zeeland. Ze legden in de tweede groepsmatch Albanië over de knie met 7-0 (rust 2-0).

Janice Cayman (6.), spits bij Olympique Lyon, zorgde voor de vroege voorsprong. Tinne De Caigny (26.) verdubbelde de marge. Meteen na rust kwam de bonus op drie doelpunten via opnieuw De Caigny (50.). De net ingevallen Jassina Blom (77. en 78.) dikte aan tot forfaitcijfers. Drievoudig Gouden Schoen Tessa Wullaert (81.) pikte in haar honderdste interland haar goaltje mee, alvorens Blom (85.) haar hattrick in amper acht minuten voltooide. In blessuretijd trof Blom ook nog eens de paal.

In de andere wedstrijden in groep F won Noorwegen met 0-3 in Kosovo en hield Polen het bij een zuinige 0-1 zege in Armenië. De Red Flames, die op de eerste speeldag vrede moesten nemen met een 1-1 gelijkspel in Polen, zijn met 4 punten tweede in hun groep, na Noorwegen (6 ptn). Polen is met eveneens 4 punten derde, voor Kosovo en Albanië (1) en Armenië (0). Alleen de groepswinnaar plaatst zich rechtstreks voor de eindronde, de tweede speelt play-offs.

Op 21 oktober staat voor de Flames de derde groepswedstrijd op het programma, thuis tegen Kosovo.

