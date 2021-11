Vijf dagen na hun 19-0 zege tegen Armenië, toonden de Red Flames zich dinsdag in Leuven in een belangrijke WK-kwalificatiematch ook te sterk voor Polen. Polen moest met 4-0 voor de bijl, bij de rust was het al 3-0.

Nadat Davina Philtjens in de bloemetjes was gezet voor haar honderdste interland, hadden de Belgen moeite om in de match te komen. Polen begon gretiger aan de partij, maar kort voor het einde van het openingskwartier namen de Flames over. Tine De Caigny opende in de 15e minuut de score op assist van Tessa Wullaert, Philtjens leverde de pre-assist. In de 33e minuut verdubbelde Hannah Eurlings de voorsprong. Een schot van Julie Biesmans werd nog gestopt door de Poolse doelvrouw Karolina Klabis, maar Eurlings was goed gevolgd. Vijf minuten later pikte ook recordinternational Janice Cayman (120 caps) met een kanonschot van buiten de zestien haar goaltje mee. De vierde goal viel in de 51e minuut na knap samenspel van Wullaert en Cayman, maar het was de Poolse verdedigster Malgorzata Mesjasz die de bal voorbij de eigen doelvrouw werkte. De Flames kregen nog kansen, maar Klabis behoedde haar land voor een grotere afstraffing.

Dankzij de zege komen de Flames even op kop in groep F. Met 13 punten uit zes wedstrijden hebben ze twee punten voor op Polen en staan ze op gelijke hoogte van Noorwegen. Dat laatste land zal woensdag weer drie punten voorsprong nemen. Het werkt dan in Armenië de laatste twintig minuten af van een partij die dinsdag bij 0-9 wegens een dikke mist werd stopgezet. Albanië, vierde op zes punten van België en Noorwegen, ging dinsdag met 1-3 winnen in Kosovo. De groepswinnaar plaatst zich voor de eindronde in Australië en Nieuw-Zeeland (20 juli-20 augustus), de tweede speelt een barrageduel.

